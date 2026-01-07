Hà Nội: Tuyên án người đánh phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central 07/01/2026 14:50

(PLO)- Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đánh phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư đã gây bức xúc trong dư luận, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian.

Ngày 7-1, TAND Khu vực 2 TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành, người đánh phụ nữ ở sảnh thang máy, mức án 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 50 triệu đồng, khấu trừ số tiền bị cáo đã bồi thường trước đó, bị cáo còn phải nộp gần 1 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội lần đầu, đã khắc phục hậu quả vụ án nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo,...

Theo cáo buộc, chị NTT và gia đình bị cáo Đặng Chí Thành cùng sinh sống tại Chung cư Sky Central (Hà Nội).

Khoảng 22 giờ ngày 4-8, tại sân chơi Sảnh B1 Chung cư Sky Central, chị T và vợ bị cáo Đặng Chí Thành có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị T đánh con bị cáo. Sau đó, vợ bị cáo yêu cầu chị T giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Vợ bị cáo gọi điện cho bị cáo Thành xuống để giải quyết vụ việc. Bị cáo Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau nên can ngăn và hai bên ra về. Về nhà, bị cáo nghe vợ kể lại việc bị chửi và việc con bị nói xấu nên bức xúc.

Khoảng 22 giờ 10 ngày 9-8, bị cáo Thành thấy chị T đang đứng ở sảnh B1 nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng chị bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc nên Thành đã chạy theo và tát hai cái vào má chị T. Thành tiếp tục đá một cái và đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị T.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 khi đó có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị T.

Tại phiên tòa, bị cáo Thành khai nguyên nhân dẫn đến sự việc là do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng.