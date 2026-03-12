Băng nhóm mang theo hung khí rượt đuổi đâm người trọng thương tại Hà Nội 12/03/2026 19:59

(PLO)- Nhóm bị cáo chủ động hẹn nhau mang theo tuýp sắt gắn dao, đinh ba, phóng xe máy, lạng lách trên đường, truy đuổi và đâm người ở Hà Nội khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 11 và 12-3, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Lê Việt Anh, Nguyễn Hữu Bách, Lê Quốc Bảo cùng 18 bị cáo khác về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Việt Anh mức án 10 năm tù; Nguyễn Hữu Bách mức án 13 năm 6 tháng tù; Lê Quốc Bảo mức án 9 năm 6 tháng tù về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. 18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng theo đúng tội danh truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Quốc Bảo có mâu thuẫn với nhóm Thảo Bảnh (chưa xác định) nên ngày 20-4-2025, bị cáo Bảo bàn bạc với các bị cáo khác chuẩn bị, chế tạo hung khí để đi đánh nhau.

Các bị cáo góp tiền mua đinh ba, tuýp sắt về để chế tạo tuýp sắt gắn dao, gắn lưỡi kiếm, gắn đinh ba rồi giấu tại vườn nhà bị cáo Phạm Quang Quyền (trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Khoảng 14 giờ 30 ngày 26-4-2025, bị cáo Bảo nhắn tin cho nhóm anh em tập trung lên khu đô thị ở Gia Lâm để đánh nhau.

19 giờ cùng ngày, nhóm của bị cáo Bảo mang theo hung khí gồm tuýp sắt gắn dao, đinh ba và súng bằng nhựa tự chế đi đánh nhau. Sau khi tụ tập, nhóm Lê Quốc Bảo phát hung khí và thống nhất sẽ đi từ cánh đồng thôn Các Lư đến khu công nghiệp Phố Nối (cùng ở tỉnh Hưng Yên).

Trên đường đi, các bị cáo cầm theo hung khí, phóng nhanh, bấm còi ầm ĩ, hú hét, chửi bới, dọa đánh nhiều người đi đường gây rối trật tự công cộng, gây hoảng sợ cho người đi đường.

Khi nhóm Lê Quốc Bảo đi đến đoạn đường Sao Biển 23, thuộc địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ (TP Hà Nội) thì gặp nhóm 6 người của anh Lê Hồng A. đi xe máy ngược chiều.

Khi đó, Nguyễn Hữu Bách, Lê Việt Anh (nhóm Bảo) hô hoán cả nhóm đuổi đánh nhóm anh Lê Hồng A. Thấy vậy, anh Lê Hồng A và các bạn hoảng sợ bỏ chạy.

Khi đuổi kịp xe của nạn nhân, bị cáo Việt Anh ngồi sau xe bị cáo Nguyễn Hữu Bách và cầm đinh ba, đâm vào vùng vai, lưng trái làm đinh ba găm vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nhóm này phóng xe bỏ đi về hướng tỉnh Hưng Yên.

Anh Lê Hồng A được bạn bè, người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong.

Tiếp đó, nhóm bị cáo đi về Nhà văn hóa thôn Cát Lư, bị cáo Lê Minh Quân xuống xe, cầm theo súng ná cao su đi bộ về nhà cất giấu, một số bị cáo khác quay lại khu công nghiệp Phố Nối, một số bị cáo đi cất giấu các tuýp sắt gắn hung khí, súng tự chế rồi về nhà.

Trong vụ án này, một số cá nhân có hành vi điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. CQĐT đã có công văn gửi địa phương đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.