Cần Thơ: VKSND hai cấp tích cực, chủ động thực hiện bảo vệ nhóm yếu thế, lợi ích công 11/03/2026 12:31

(PLO)- Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội, VKSND hai cấp ở Cần Thơ đã tiếp nhận, kiến nghị nhiều vụ việc để bảo vệ nhóm yếu thế, lợi ích công và bước đầu đã ghi nhận kết quả.

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 (Nghị quyết 205) về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm chủ thể dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. VKSND TP Cần Thơ là một trong 6 địa phương trên cả nước được VKSND Tối cao lựa chọn thực hiện thí điểm.

Chủ động thực hiện

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, cho biết đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang tính đột phá trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Do đó, VKSND TP Cần Thơ đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Liêm.

Cụ thể, ngay sau khi Nghị quyết 205 được ban hành, trong tháng 9, 10-2025, VKSND TP Cần Thơ đã ban hành hai kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Trong đó, xác định rõ lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, bảo đảm quá trình tổ chức triển khai, tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

VKSND TP cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức hội chính trị - xã hội của TP xây dựng quy chế phối hợp. Bên cạnh đó, lãnh đạo VKSND TP đã ban hành ba văn bản chỉ đạo các VKSND khu vực lựa chọn những vụ việc đủ điều kiện để thực hiện các quy trình khởi kiện theo Nghị quyết 205.

VKSND TP Cần Thơ chủ trì Lễ ký kết Quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội.

Để bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, VKSND TP đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thí điểm thực hiện Nghị quyết số 205. Đến nay, 9/14 VKSND khu vực của Cần Thơ đã thành lập Tổ công tác thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Lãnh đạo VKSND hai cấp lựa chọn thành viên Tổ công tác là những kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm sát án dân sự, hành chính, tạo đầu mối chuyên trách, nâng cao tính chuyên sâu và trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Đặc biệt, ngày 29-1, đơn vị đã tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật và hướng dẫn của VKSND Tối cao về thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích…

Song song đó, đơn vị đã thành lập chuyên trang điện tử trên Cổng thông tin của đơn vị nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quy định pháp luật và kết quả thực hiện thí điểm.

VKSND khu vực 4 tuyên truyền về Nghị quyết 205 tại Trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương.

Trong đó, công tác tuyên truyền được VKSND hai cấp thực hiện tốt bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thiết kế chuyên mục riêng trên trang thông tin điện tử của cơ quan; dán áp phích tại Trung tâm hành chính công của UBND các xã, phường, TAND cùng cấp và phòng thi hành án dân sự tại các khu vực; quét mã QR code, phát sóng bản tin tuyên truyền trên sóng phát thanh tại địa phương; tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, UBND các xã phường…

2 tháng tiếp nhận 65 tin

Theo Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, đến nay, VKSND các khu vực trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 65 tin, qua xác minh đã thụ lý 57 tin.

Trong số các tin đã thụ lý, phần lớn liên quan đến xâm phạm lợi ích công thuộc các lĩnh vực thuế, đất đai, ngân sách nhà nước và tài nguyên môi trường với 45 tin; 15 tin còn lại liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm chủ thể dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người cao tuổi.

VKSND Khu vực 11 phối hợp địa phương trao giấy khai sinh cho trường hợp thuộc đối tượng theo Nghị quyết 205.

Sau khi thụ lý, VKSND các khu vực đã tiến hành xác minh, làm việc, thu thập thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó ban hành 12 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm (về môi trường, thuế, nhóm trẻ em, đất đai và tài sản công).

Đến nay có ba vụ việc VKSND khu vực đã ban hành quyết định đình chỉ việc kiểm tra xác minh do có hai kiến nghị có văn bản trả lời chấp nhận kiến nghị của VKSND và một vụ việc qua kết quả làm việc trực tiếp với đại diện UBND xã Hòa An thì đại diện Ủy ban đề nghị không khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ lợi ích công với đất ven sông.