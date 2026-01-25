Công an và VKS đến tận nhà cấp căn cước cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM 25/01/2026 11:03

(PLO)- 15 trẻ em khuyết tật ở phường Thủ Đức, TP.HCM đã được Công an phường này phối hợp với VKSND khu vực 2 - TP.HCM hỗ trợ làm thủ tục cấp căn cước, trong đó nhiều trường hợp được thu nhận hồ sơ ngay tại nơi cư trú.

Ngày 25-1, Công an phường Thủ Đức phối hợp với VKSND khu vực 2 - TP.HCM tổ chức cấp căn cước cho 15 trẻ em khuyết tật, bại não trên địa bàn. Hoạt động này nhằm bảo đảm quyền dân sự và tạo điều kiện để các em thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Tổ công tác ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình có trẻ em khuyết tật trong quá trình hỗ trợ làm thủ tục cấp căn cước. Ảnh: PHẠM HẢI

Cấp căn cước cho trẻ em khuyết tật

Thông qua công tác phổ biến pháp luật và nắm bắt thực tế tại Hội Gia đình Trẻ em và Người khuyết tật Việt Nam, VKSND khu vực 2 ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em bại não, khuyết tật đặc biệt nặng gặp khó khăn khi tiếp cận thủ tục hành chính.

Cụ thể, tại các phường thuộc TP Thủ Đức (cũ) có 15 trẻ em có nhu cầu làm căn cước nhưng do tình trạng khuyết tật hiểm nghèo, khả năng vận động hạn chế nên không thể trực tiếp đến trụ sở công an để thực hiện quy trình thu nhận thông tin sinh trắc học.

Công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật được lực lượng công an và viện kiểm sát phối hợp triển khai chu đáo. Ảnh: PHẠM HẢI

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 2 đã ban hành kiến nghị gửi Công an phường Thủ Đức, đề nghị phối hợp rà soát hồ sơ và tổ chức cấp căn cước lưu động. Việc này phù hợp tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về bảo vệ quyền dân sự cho nhóm dễ bị tổn thương.

Ngay sau đó, Công an phường Thủ Đức đã nhanh chóng rà soát dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện hồ sơ cư trú cho toàn bộ 15 trường hợp.

Để tạo thuận lợi nhất cho người dân, Công an phường chia thành hai nhóm hỗ trợ. Trong đó, 9 trẻ có khả năng di chuyển được tổ chức thu nhận thông tin tại trụ sở Công an phường vào chiều 24-1. 6 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng được tổ công tác mang thiết bị chuyên dụng đến tận nơi cư trú để thực hiện thủ tục vào sáng 25-1.

Với những trường hợp có khả năng di chuyển, tổ công tác tổ chức thu nhận hồ sơ tại trụ sở Công an phường Thủ Đức trong điều kiện ưu tiên. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đại diện các đơn vị, việc cấp căn cước lưu động không chỉ tháo gỡ khó khăn về thủ tục mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc bảo đảm quyền trẻ em.

Trong quá trình thực hiện, VKSND khu vực 2 tham gia giám sát toàn bộ các khâu nhằm bảo đảm đúng quy định. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng hỗ trợ đối với các nhóm yếu thế khác trên địa bàn.

Đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước

Ghi nhận của PV Báo Pháp Luật TP.HCM sáng 25-1, tổ công tác đã đến trực tiếp nhà của các gia đình có con em bị khuyết tật đặc biệt nặng để thực hiện thủ tục.

Cán bộ công an mang theo thiết bị chuyên dụng đến tận nhà trẻ em khuyết tật để thu nhận dữ liệu sinh trắc học. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại gia đình chị Đỗ Thị Hồng Linh (phường Phước Long), tổ công tác tiến hành lắp ráp thiết bị, thực hiện đầy đủ các bước từ thu nhận thông tin cá nhân, chụp ảnh đến lấy vân tay, bảo đảm đúng quy định và chính xác tuyệt đối.

Gia đình Đỗ Thị Hồng Linh, ngụ phường Phước Long được tổ công tác hỗ trợ làm căn cước tại nhà cho cháu Nguyễn Xuân Hồng Cát. Ảnh: PHẠM HẢI

Quá trình thực hiện diễn ra nhanh gọn, linh hoạt nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em.

Chia sẻ với PV, chị Linh xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cơ quan chức năng. “Trước đây việc đi lại rất khó khăn, gia đình gần như không thể thực hiện được. Nay được các anh đến tận nhà hỗ trợ, chúng tôi rất mừng để con được hưởng đầy đủ quyền lợi sau này”, chị Linh nói.

Tại gia đình chị Lê Thị Hậu (phường Tăng Nhơn Phú), không khí xúc động cũng lan tỏa khi con chị được hoàn tất thủ tục ngay tại nhà.

Tổ công tác thực hiện quy trình thu nhận thông tin, chụp ảnh cho trẻ em khuyết tật ngay tại nơi cư trú. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị Hậu cho biết, do con bị khuyết tật nặng, gia đình nhiều lần lo lắng không biết làm thế nào để hoàn thiện các giấy tờ cần thiết. Sự quan tâm, hỗ trợ tận nơi là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình.

Gia đình chị Lê Thị Hậu xúc động khi nhận quà động viên từ đại diện VKSND khu vực 2. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đại diện Công an phường Thủ Đức, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, hỗ trợ những trường hợp người già yếu, bệnh nặng gặp khó khăn trong tiếp cận thủ tục hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tại gia đình ở phường Phước Long, tổ công tác tiến hành lắp đặt thiết bị, thực hiện đầy đủ các bước chụp ảnh, lấy vân tay, bảo đảm đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em khuyết tật không thể di chuyển. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện VKSND khu vực 2 tham gia giám sát quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em khuyết tật. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, TP.HCM trao quà động viên cho gia đình trẻ em khuyết tật trong quá trình phối hợp cấp căn cước công dân, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI