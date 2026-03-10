An Giang: Chủ hụi ghi khống tên hụi viên để lừa đảo hơn 14 tỉ đồng 10/03/2026 15:20

(PLO)- Bằng thủ đoạn lập hàng loạt dây hụi, rồi ghi khống tên hụi viên, bị cáo Nga đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 14,3 tỉ đồng của 199 hụi viên, rồi tuyên bố vỡ hụi.

Ngày 10-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (59 tuổi, ngụ xã Phú Lâm) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TT

Theo cáo trạng, từ năm 2016, bị cáo Nga làm chủ nhiều dây hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đến khoảng tháng 6-2018, do nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không đóng "hụi chết", mặt khác, bị cáo đã sử dụng tiền của hụi viên để mua sắm và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Để duy trì các dây hụi, bị cáo đã mở thêm nhiều dây hụi mới và tự ghi tên khống vào danh sách. Đến kỳ khui hụi, lợi dụng việc hụi viên không đến bỏ thăm, Nga tự ý lấy tên những người này hoặc dùng tên khống để hốt hụi. Sau đó nói dối với các hụi viên khác là đã có người hốt để chiếm đoạt tiền.

Để thu hút người chơi, Nga còn đưa ra chương trình khuyến mãi "khủng" như: tặng xe SH Mode cho hụi viên nào mua từ hai phần hụi trở lên ở dây hụi 10 triệu đồng... Đến tháng 1-2019, Nga đang làm chủ 131 dây hụi chưa kết thúc nhưng mất khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ hụi.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến đầu năm 2019, bị cáo Nga dù không còn khả năng để duy trì các dây hụi, nhưng vẫn mở 131 dây hụi để làm chủ, mỗi dây hụi 25 phần, tổng cộng 3.275 phần. Rồi thực hiện hành vi gian dối tự ý ghi khống tên 1.248 phần và đã hốt 761 phần hụi.

Cáo trạng quy kết bị cáo đã chiếm đoạt tiền 1.035 phần hụi của các hụi viên chưa hốt và lấy tên của các hụi viên khác hốt 5 phần hụi, chiếm đoạt của 199 hụi viên, với tổng số tiền hơn 14,3 tỉ đồng.