Ngày 9-3, Đoàn Thanh niên THADS TP.HCM tổ chức Ngày hội hiến máu "Lửa hồng yêu thương" năm 2026.

Chương trình nhằm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026).

Hơn 100 công chức, người lao động tại THADS TP.HCM và THADS khu vực tại TP.HCM tham gia hiến máu tình nguyện.

Chấp hành viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CẨM TÚ

Đồng thời, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện; tiếp tục phát huy truyền thống "tương thân tương ái", tinh thần nhân ái vì cộng đồng, chia sẻ những giọt máu quý báu nhằm cứu giúp người bệnh, với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".

Thông qua chương trình hiến máu nhân đạo, các công chức, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên trong hệ thống cơ quan THADS TP.HCM ngày càng gắn kết, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn để cùng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.