Cử tri xã Cần Giờ mong ứng cử viên ĐBQH hoàn thiện pháp luật, đảm bảo thu hồi tài sản tham nhũng 09/03/2026 15:05

(PLO)- Các ứng cử viên ĐQBH đều cam kết vì sự phát triển kinh tế, xã hội và chăm lo an sinh cho người dân tại địa phương; đấu tranh phòng chống tham nhũng, đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước.

Ngày 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7, gồm: ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính - Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Ứng cử viên cam kết vì sự phát triển chung của Cần Giờ

Phát biểu tại hội nghị, ứng cử viên Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM, cho biết sẽ thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp giải quyết nghiêm minh, có hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đảm bảo thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước.

Ông Lê Văn Đông nhấn mạnh, trên tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", VKSND Thành phố triển tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: SONG MAI

Theo ứng cử viên Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính - Marketing, đối với Cần Giờ - địa bàn có tiềm năng lớn về kinh tế biển, việc kết hợp công nghệ với quy hoạch phát triển bền vững có thể tạo động lực mới cho các lĩnh vực như du lịch sinh thái, dịch vụ biển và logistics.

Bà Oanh đề xuất, cần ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên biển, giám sát môi trường và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, qua đó vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ "lá phổi xanh" của Thành phố. Khuyến khích các mô hình sinh kế bền vững cho người dân như nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, du lịch cộng đồng và các dịch vụ gắn với kinh tế biển, để Cần Giờ không chỉ phát triển kinh tế mà còn trở thành khu sinh thái đặc trưng của Thành phố.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận cho biết, sẽ ghi nhận và giải tỏa những thắc mắc của người dân liên quan các vấn đề về việc làm, nhà ở, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, chính sách dành cho người có công... Tăng cường sự giám sát của người dân đối với các cơ quan công quyền và người thi hành công vụ. Đẩy mạnh số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa quy trình, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Các ứng cử viên tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Ông Trần Anh Tuấn cam kết sẽ tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; chú trọng các chính sách về nhà ở, tiền lương; phát triển nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội gắn với các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, cam kết sẽ thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giám sát việc thi hành pháp luật, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống...

Với thực tiễn 5 năm là Chánh án TAND TP.HCM, bà Ung Thị Xuân Hương cho biết, sẽ tích cực đóng góp để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý; nâng cao hiệu quả công tác xét xử, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, tổ chức; giám sát thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

Cạnh đó, là một ứng cử viên nữ, đồng thời với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố, bà đặc biệt đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ trong các lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao; phòng chống bạo lực gia đình; thúc đẩy bình đẳng giới...

Ứng cử viên Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cam kết nỗ lực, đồng hành và gắn bó mật thiết với cử tri Thành phố, đặc biệt tại địa bàn nơi ứng cử như xã Cần Giờ.

Cử tri xem thông tin tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: SONG MAI

Phản ánh ý kiến cử tri đến các cơ quan chức năng ở TƯ để kịp thời giải quyết, xử lý. Tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ, xử lý những vướng mắc của địa phương như ngập úng do triều cường, sạt lở bờ sông, bờ biển, vấn đề xả rác, ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội…

Ông Lê Quang Mạnh sẽ theo dõi, giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong quản lý điều hành của các cấp chính quyền, báo cáo đầy đủ với cử tri.

Cử tri đề nghị ứng cử viên phòng, chống tham nhũng; bảo vệ người yếu thế

Nhiều cử tri cho rằng, những người được giới thiệu ứng cử đều phải có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng.

Cử tri đã gửi gắm đến ứng cử viên Lê Văn Đông một số đề xuất.

Theo đó, nếu được trúng cử, cử tri cho rằng, ông Đông cần quan tâm chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử nhằm tránh oan sai.

Theo cử tri, hiện nay Đảng và Nhà nước đang có chủ trương đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy và tại TP.HCM đã phấn đấu với mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố không còn ma túy. Ngành kiểm sát cần phát huy vai trò trong đấu tranh phòng, chống tội phạm này.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Nghị quyết 205 triển khai thiết thực, được lòng dân Cử tri Lê Thúy Nhung bày tỏ sự tin tưởng đối với ứng cử viên Lê Văn Đông và đánh giá cao những kết quả mà ông đã đạt được trong thời gian qua tại địa phương. Theo cử tri, ông Đông đã có nhiều chỉ đạo VKS tại địa phương đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn. Cử tri cũng đánh giá cao tinh thần nhân văn của VKSND TP.HCM trong quá trình thực thi pháp luật, cũng như việc quan tâm bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội. "Dưới sự chỉ đạo của ông Lê Văn Đông, Nghị quyết 205 vào thực tiễn, thiết thực và rất được lòng dân. Nhiều trường hợp trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ làm giấy khai sinh, cấp CCCD" - cử tri Nhung bày tỏ.

Bên cạnh đó, tội phạm tham nhũng cũng làm mất lòng tin của nhân dân, xâm phạm tài sản nhà nước.

Cử tri nêu ví dụ, một người tham ô 10 tỉ đồng, khi bị phát hiện thì trả lại số tiền đó sẽ được giảm án. Tuy nhiên, trong thời gian chiếm đoạt tiền, nếu họ dùng tiền mua 30 cây vàng hoặc 1 hecta đất thì khi giá vàng, giá đất tăng lên vẫn thu lợi rất lớn.

"Tại sao không đề xuất việc tính toán, thu hồi tài sản tham ô theo giá trị vàng hoặc tài sản tương đương để đảm bảo thu hồi đầy đủ. Là ĐBQH thì cần xem xét, nghiên cứu hoàn thiện pháp luật để việc thu hồi tài sản tham nhũng được hiệu quả hơn" - cử tri này nói.

Cử tri Nguyễn Thị Phụng cho biết, qua nghiên cứu tiểu sử của ứng cử viên Xuân Hương, từng giữ các chức vụ như Chánh án TAND TP.HCM, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cử tri tin rằng nếu trúng cử, ứng cử viên sẽ có tiếng nói đóng góp tích cực cho công tác lập pháp, xây dựng pháp luật.

Đồng thời, với vai trò Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, cử tri Phụng mong muốn bà Hướng có thể góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đi vào chiều sâu, nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân.

Các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Một cử tri khác, đại diện cử tri ấp Giồng Ao, xã Cần Giờ bày tỏ mong muốn các ngành tòa án, công an, VKS tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hạn chế tối đa oan sai, đảm bảo không để xảy ra tình trạng xét xử không đúng người, không đúng tội.

Cử tri cũng cho rằng khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập, các cơ quan cần làm tốt hơn công tác phục vụ nhân dân, tránh tình trạng "hứa hẹn kéo dài". Cần kiên quyết xử lý, điều chuyển những cán bộ không làm được việc, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu về trình độ.

Ngoài ra, cử tri đề nghị sớm giải quyết tình trạng quy hoạch treo; sử dụng hiệu quả các nhà công vụ dôi dư sau khi sáp nhập chính quyền và tăng cường quản lý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.