Cục Quản lý đất đai thông tin quy định mới về thẩm quyền giao đất 08/03/2026 08:49

(PLO)- Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất lại giao về cho cấp tỉnh và các tỉnh được toàn quyền quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền…

Tại hội nghị giao ban đầu năm ngành nông nghiệp và môi trường vùng ĐBSCL mới đây tổ chức tại Cần Thơ, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục quản lý đất đai, Bộ NN&MT đã thông tin về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 49/2026 (quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai).

Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục quản lý đất đai thông tin tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Chính cho biết, nếu Nghị định 151/2025 (quy định về thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai) giao rất nhiều việc về cho UBND cấp xã và chủ tịch UBND cấp xã thì vừa rồi Nghị định 49/2026 đã "đảo lại".

Theo ông Chính, vừa qua cấp xã nhiều địa phương không làm được việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vv...

Nghị định 49 đã phải quy định lại, thẩm quyền đó là của UBND cấp tỉnh. Tùy từng địa phương, tùy từng công việc, UBND cấp tỉnh quyết định phân cấp tiếp cho cơ quan hoặc cho người có thẩm quyền, tức là có thể phân cấp cho UBND xã, cũng có thể phân cấp cho cá nhân chủ tịch, phó chủ tịch.

Như vậy, có địa phương thì có xã được phân cấp, có xã không được phân cấp, cũng có địa phương phân cấp cho ủy ban cấp dưới là cấp xã, cũng có địa phương sẽ phân cấp cho lãnh đạo ủy ban tỉnh, toàn quyền của các địa phương. Tuy nhiên, nếu đã phân cấp cho UBND cấp xã, hoặc cho chủ tịch UBND cấp xã về việc giao đất, cho thuê đất cho hộ cá nhân, thì Điều 15 Nghị định 49/2026 cũng quy định luôn về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kèm theo.

“So với Nghị định 151, Nghị định 49 đã khác rất nhiều rồi, xin báo các địa phương hết sức chú ý và yêu cầu trước ngày 30-6, chúng ta sẽ phải làm xong phần này. Đồng thời, cùng với việc phân cấp này thì các địa phương lần này sẽ tự ban hành bộ thủ tục hành chính về đất đai, Bộ NN&MT không ban hành nữa” – ông Chính nói và cho biết, Bộ đã gửi các địa phương dự thảo về bộ thủ tục hành chính để các địa phương tham khảo để ban hành cho địa phương mình.

Cũng theo ông Chính, trong quá trình làm việc, có ý kiến nêu ra đề nghị giải tán luôn hệ thống chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển về cho các xã, ý kiến còn lại cho rằng trong năm 2025 và 2026 thì tiếp tục duy trì hệ thống Văn phòng này để hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”.

“Như vậy trước mắt giữ nguyên hệ thống Văn phòng đăng ký này theo quy định để làm, tuy nhiên có một số thủ tục về đăng ký biến động chuyển cho xã nếu như ủy ban tỉnh phân cấp cho phép đăng biến động đó cho cấp xã, thì các địa phương cần lưu ý” – ông Chính nói.