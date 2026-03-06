Cựu cán bộ làm lộ bí mật công tác, hướng dẫn doanh nghiệp phi tang bằng chứng sai phạm 06/03/2026 16:06

(PLO)- Do có mối quan hệ quen biết với ông chủ Công ty MediPhar từ năm 2018 nên khi nhận chỉ đạo điều tra, xác minh, cựu cán bộ Nguyễn Danh Dũng đã báo ngay cho chủ doanh nghiệp.

Như PLO đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) và 13 bị can khác về các tội đưa hối lộ; vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, cố ý làm lộ bí mật công tác, nhận hối lộ.

Trong đó, bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị đề nghị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Cuộc gọi báo động...

Theo kết luận điều tra, bị can Dũng có mối quan hệ quen biết Nguyễn Năng Mạnh từ năm 2018. Thời gian đó, ông Dũng được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty MediUSA tại nhà máy ở huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội.

Sau đó, Mạnh thường xuyên gặp gỡ, duy trì quan hệ với ông Dũng vào các dịp lễ, Tết và nhờ khi có thông tin về việc kiểm tra, xác minh các công ty của Mạnh thì báo cho Mạnh biết.

Ngày 10-1-2025, Cục Cảnh sát môi trường ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra cơ bản lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2025. Bị can Nguyễn Danh Dũng được phổ biến Kế hoạch qua các cuộc họp đơn vị và được lãnh đạo Phòng chỉ đạo chung tập trung rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sữa giả, thực phẩm chức năng giả.

Đồng thời, tại thời điểm này Phòng 4 (Phòng Nông, lâm, ngư nghiệp và đa dạng sinh học, thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) đang đấu tranh với tội phạm sản xuất kinh doanh sữa giả. Đến ngày 10-4-2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực”, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, từ kết quả phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường.

Liên quan Chuyên án sản xuất, kinh doanh sữa giả trên, bị can Nguyễn Danh Dũng được phân công vào Tổ công tác có nhiệm vụ xác minh nhân thân lai lịch và triệu tập các cá nhân liên quan tại Công ty kiểm nghiệm TSL tại TP.HCM.

Khoảng 20 giờ ngày 10-4-2025, trước khi các công ty của Mạnh bị khám xét khẩn cấp, lãnh đạo Phòng 4 gọi cho ông Dũng yêu cầu xác minh về hoạt động và dấu hiệu sai phạm của 6 công ty.

Ông Dũng thấy trong danh sách có Công ty MediUSA nên gọi điện thông báo cho Mạnh và đề nghị hẹn gặp nói chuyện cụ thể.

Đến khoảng gần 21 giờ cùng ngày, Mạnh đến gặp ông Dũng tại quán cà phê ở đường Lê Đức Thọ (Hà Nội). Tại đây, ông Dũng cho Mạnh biết việc kiểm tra 6 công ty.

Mạnh nói 6 công ty này đều của Mạnh hoặc do Mạnh góp vốn và xin ý kiến ông Dũng về việc dừng hoạt động kinh doanh. Ông Dũng hướng dẫn Mạnh cứ để Nhà máy hoạt động sản xuất bình thường, nhưng thu hẹp quy mô, loại bỏ sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép các khoản thu, chi phí ngoài.

Sau khi được hướng dẫn, Mạnh đặt vấn đề nhờ ông Dũng giúp đỡ để không bị kiểm tra, xử lý; ông Dũng đồng ý tìm cách giúp, có vấn đề gì sẽ trao đổi sau.

Trong lúc nói chuyện với Mạnh, ông Dũng nhận được cuộc gọi của cấp trên hỏi về kết quả xác minh. Ông Dũng trả lời tạm thời xác minh được người đại diện pháp luật, một số mặt hàng trọng điểm và chưa phát hiện có mặt hàng thường xuyên sử dụng chất cấm, dấu hiệu sai phạm.

Ảnh minh họa.

...và phong bì 30 triệu đồng cảm ơn

Sau khi được hướng dẫn, ngay ngày hôm sau, Mạnh cùng các nhân sự chủ chốt họp bàn và thống nhất chỉ đạo nhân viên tiêu hủy, cất giấu hàng hóa, sản phẩm thực phẩm chức năng; tiêu hủy, vứt bỏ hồ sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng của các công ty.

Chiều 11-4-2025, Mạnh gọi cho ông Dũng hẹn gặp tại quán cà phê ở phố Xuân La để trao đổi, hỏi thăm tình hình. Trên đường đi, Mạnh cho 30 triệu đồng vào phong bì có logo của Công ty MediUSA.

Tại quán cà phê, Mạnh hỏi về tiến độ xác minh các công ty thì ông Dũng cho biết vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra và tiếp tục nhắc Mạnh gọn lại công việc, loại bỏ sổ sách, giấy tờ không cần thiết.

Sau đó, Mạnh đưa cho ông Dũng phong bì 30 triệu đồng để cảm ơn và tiếp tục nhờ ông Dũng xem xét, nắm tình hình tiến độ điều tra, xác minh, giúp đỡ để các Công ty của Mạnh không bị điều tra, xử lý.

Ngày 19-4-2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và một số công ty khác của Mạnh, việc khám xét gặp nhiều khó khăn. Ông Dũng không được giao nhiệm vụ trong kế hoạch này.

Quá trình điều tra, CQĐT thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm được cất giấu tại kho Quốc Oai, kho Chương Mỹ và tiêu hủy tại Nam Định, cùng một số tài liệu về chi phí; riêng ổ cứng máy tính, do các đối tượng đã tiêu hủy từ trước nên không thể thu giữ.

Trích xuất camera an ninh từ quán cà phê ở phố Xuân La cho thấy bị can Mạnh và ông Dũng cùng đi vào quán cà phê rồi cùng đi ra. Trích xuất từ camera an ninh quán cà phê ở phố Lê Đức Thọ thu giữ hình ảnh bị can Mạnh và ông Dũng gặp nhau.

Tại CQĐT, bị can Nguyễn Danh Dũng thừa nhận đã chủ động thông báo cho Mạnh biết thông tin về việc đang kiểm tra, xác minh; hướng dẫn Mạnh cách thức đối phó với hoạt động điều tra (thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, nếu có chi phí ngoài thì bỏ đi...) và nhận số tiền 30 triệu đồng.