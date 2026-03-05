9 thủ tục ở tòa án được thực hiện qua mạng 05/03/2026 12:35

(PLO)- Theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐTP, có 9 thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính tư pháp ở tòa án nhân dân được thực hiện trên môi trường số như nộp đơn khởi kiện, cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ...

Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐTP về hướng dẫn thực hiện thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính tư pháp trên môi trường số tại tòa án nhân dân của hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chính thức có hiệu lực thi hành từ 1-3.

Người dân có thể gửi đơn khởi kiện, yêu cầu, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử. Ảnh: HỮU ĐĂNG

9 thủ tục thực hiện trên môi trường số

Nghị quyết này hướng dẫn thực hiện thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án trên môi trường số để giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án, bao gồm các thủ tục sau đây:

- Nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, đơn kháng cáo, đơn đề nghị, kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo;

- Cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ;

- Cấp, tống đạt, thông báo văn bản;

- Nộp tạm ứng án phí, lệ phí, chi phí tố tụng; án phí, lệ phí, chi phí tố tụng;

- Phiên họp, phiên tòa giải quyết vụ án, vụ việc;

- Cấp trích lục, bản sao bản án, quyết định của tòa án;

- Giao, nhận hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản tố tụng giữa các tòa án;

- Số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản tố tụng;

- Thủ tục tố tụng, hành chính tư pháp khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của TAND Tối cao.

Tại Điều 3 của nghị quyết đã hướng dẫn một số từ ngữ. Theo đó, tài liệu điện tử là tài liệu được khởi tạo, gửi, nhận hoặc lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu. Chứng cứ điện tử là chứng cứ được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu được cơ quan, tổ chức, cá nhân thu thập, bảo quản và giao nộp, xuất trình cho tòa án theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định mà tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án, vụ việc.

Hồ sơ điện tử là tập hợp các thành phần hồ sơ vụ án, vụ việc được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như hồ sơ bằng văn bản giấy.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục tố tụng trên môi trường số

Về quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục tố tụng trên môi trường số, hệ thống dịch vụ công tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, kiểm tra tự động về mặt kỹ thuật. Trường hợp hồ sơ bảo đảm thành phần theo quy định và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì thực hiện phản hồi tự động xác nhận việc gửi đơn thành công và thông báo thời điểm tiếp nhận đơn.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu văn bản và hồ sơ điện từ đáp ứng điều kiện tiếp nhận theo quy định của pháp luật tố tụng, tòa án tiếp nhận vào số nhận đơn, cập nhật vào Hệ thống dịch vụ công tòa án và phân công Thẩm phán giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Tòa án kiểm tra, xem xét đơn và hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến để ra thông báo thụ lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trên Hệ thống dịch vụ công tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng.

Đáng chú ý, tại Điều 22 nghị quyết có quy định về gửi đơn khởi kiện, yêu cầu, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện gửi đơn khởi kiện, yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Hệ thống dịch vụ công tòa án. Trừ trường hợp tài liệu, chứng cứ là vật chứng, tài liệu nghe được, nhìn được hoặc những tài liệu, chứng cứ khác không thể định dạng dưới dạng thông điệp dữ liệu thì tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được gửi bằng phương thức điện từ mà phải giao nộp bằng phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

Ngày khởi kiện, yêu cầu là ngày cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn khởi kiện, yêu cầu bằng phương tiện điện tử và được Hệ thống dịch vụ công tòa án xác nhận là đã gửi thành công.

Trong quá trình tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử đến tòa án thông qua tài khoản giao dịch điện tử của mình...

Về nhận và xử lý, sau khi nhận được đơn khởi kiện, yêu cầu, tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tòa án phải gửi thông điệp dữ liệu xác nhận đã nhận đơn khởi kiện, yêu cầu, tài liệu, chứng cứ đến tài khoản giao dịch điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Kết quả xử lý đơn khởi kiện, yêu cầu được tòa án gửi đến tài khoản giao dịch điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.