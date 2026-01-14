TAND Khu vực 1 - TP.HCM là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số 14/01/2026 18:40

(PLO)- TAND Khu vực 1 - TP.HCM là đơn vị tiên phong trong xây dựng và vận hành mô hình Tòa án điện tử; được đánh giá là bước đột phá trong cải cách tư pháp tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Chiều 14-1, TAND Khu vực 1 - TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Là đơn vị tiên phong trong sáp nhập và chuyển đổi số, TAND Khu vực 1 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với mô hình "Tòa án điện tử", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Trong năm qua, đơn vị đã thụ lý 11.378 vụ việc, giải quyết xong 9.913 vụ. Đặc biệt, chất lượng xét xử được nâng cao rõ rệt khi tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan chỉ chiếm 0,16%.

Trong lĩnh vực hình sự, tỷ lệ giải quyết đạt 99,71%, đảm bảo không để xảy ra oan sai. Công tác hòa giải trong các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại đạt hiệu quả cao với hơn 50% vụ việc hòa giải thành công.

TAND Khu vực 1 là đơn vị tiên phong trong xây dựng và vận hành mô hình "Tòa án điện tử". Đây được đánh giá là bước đột phá trong việc cải cách tư pháp tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bà Nguyễn Thị Tình Duyên, Phó Chánh án TAND Khu vực 1 - TP.HCM, cho biết đơn vị đã nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo TAND TP.HCM, đặc biệt là định hướng trực tiếp từ Chánh án Lê Thanh Phong về việc coi dữ liệu là "nguồn lực sống còn".

Thừa hưởng kinh nghiệm từ mô hình Trợ lý ảo của TAND Tối cao và các dự án AI của TAND Thành phố, TAND Khu vực 1 đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý số hóa chuyên biệt.

Hệ thống Tòa án điện tử tại đây được xây dựng trên nền tảng kho dữ liệu số hóa khổng lồ. Đơn vị đã hoàn tất số hóa toàn bộ hồ sơ thụ lý, bản án, quyết định từ năm 1976 đến nay, tạo nên một kho lưu trữ số toàn diện.

Hệ thống này tích hợp "AI nội bộ", hỗ trợ Thẩm phán tra cứu văn bản pháp luật và hồ sơ bằng giọng nói, giúp tối ưu hóa thời gian nghiên cứu hồ sơ. Đối với người dân và doanh nghiệp, Tòa án điện tử cho phép nộp đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ trực tuyến và theo dõi tiến độ vụ án một cách minh bạch, công khai.

TAND Khu Vực 1 - TP.HCM vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Bà Nguyễn Thị Tình Duyên nhấn mạnh: "Mục tiêu tối thượng là cải cách mô hình quản trị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân". Thành công của mô hình này đã đưa TAND Khu vực 1 trở thành địa chỉ tham khảo quan trọng cho nhiều đơn vị trong cả nước về chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, đánh giá cao công tác chuyên môn cũng như công tác chuyển số của TAND Khu vực 1.

Ông Phong đề nghị TAND Khu vực 1 có quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, Viện kiểm sát và ban hành quy chế phối hợp để công tác xét xử được hiệu quả.

Chánh án TAND TP.HCM cũng chỉ đạo đơn vị thực hiện 3 không: Không né việc khó, không ngại việc mới, không đùn đẩy việc phức tạp.