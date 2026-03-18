Đưa vụ án tại Tổng công ty ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 18/03/2026 15:52

(PLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo. Cuộc họp thảo luận về kết quả thực hiện chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm trước Đại hội XIV

Theo đó, từ sau Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25-12-2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng các đề án về công tác kiểm tra, giám sát, PCTNLPTC và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số để trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 01 vụ án/24 bị can, khởi tố bổ sung 03 bị can trong 03 vụ án, kết luận điều tra 03 vụ án/70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 03 vụ án/117 bị can, xét xử sơ thẩm 08 vụ án/210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 02 vụ án/09 bị cáo.

Nhất là, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 07 vụ án trọng điểm trước thời điểm Đại hội XIV của Đảng theo kết luận của Ban Chỉ đạo.

Bao gồm (1) Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. (2) Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học và công nghệ Avatek và các cơ quan, tổ chức liên quan. (3) Vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. (4) Vụ án liên quan đến việc giao đất tại khu vực Sân bay Nha Trang. (5) Vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. (6) Vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding. (7) Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai.

Cùng đó, phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, điển hình như vụ án ““Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Vụ án “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An và các cơ quan tổ chức liên quan trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tính đến nay có 1.023 dự án được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Nhiều nhiệm vụ quan trọng cần làm

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLPTC trong giai đoạn mới (Sau khi được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thông qua).

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án. Hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Bao gồm (1) Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.

(2) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa Phương.

(3) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan; (4) Vụ việc sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu Dự án đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An).

(5) Vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 03, 04 đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An).

Một nhiệm vụ khác là chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…