Chủ tịch Quốc hội: Luật Báo chí có hiệu lực từ 1-7 sẽ là hành lang pháp lý để phát triển 14/06/2026 21:33

(PLO)- Nhấn mạnh các nhà báo, phóng viên là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo...

Chiều 14-6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì gặp mặt Lãnh đạo cơ quan thông tấn, báo chí và phóng viên chuyên trách của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì gặp mặt Lãnh đạo cơ quan thông tấn, báo chí và phóng viên chuyên trách của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: ĐBND

Báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của đất nước.

Riêng kỳ họp thường kỳ 7,8,9,10 và kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV cùng với kỳ họp thứ nhất khóa XVI, Quốc hội đã thông qua 127 luật và 36 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Trong kết quả đó, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, báo chí đã phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Cùng với đó, báo chí cũng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐBND

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng, để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số.

Nhiều bài viết hay, xúc động của báo chí, theo Chủ tịch Quốc hội, đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén.

Thay mặt Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, trân trọng cảm ơn, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước về những thành tích to lớn đã đạt được trong thời gian qua.

Luật Báo chí có hiệu lực sẽ là hành lang pháp lý để phát triển

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng là những chủ trương lớn của Đảng, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, để đến 2030 Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình khá và đến 2045 thành nước có thu nhập cao.

Báo chí cũng cần tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng.

Nhấn mạnh Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1-7, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu đáp từ, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành báo chí có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu đáp từ. Ảnh: ĐBND

Từ việc nhận diện rõ những thách thức và hạn chế, hướng tới thế kỷ mới của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã xác định các hướng đi trọng tâm cần quyết liệt thực hiện. Theo đó, bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; theo sát hơi thở của cuộc sống, tuyên truyền sâu sắc các đường lối, chính sách, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu công nghệ, chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh tế báo chí. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề báo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng số.

Chân thành cảm ơn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng thời chúc nền báo chí cách mạng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới luôn giữ vững vai trò tiên phong, giương cao ngọn cờ đổi mới, sáng tạo và lập nên những kỳ tích mới

