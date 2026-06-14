Ông Nguyễn Mạnh Cường: Người dân là những người đầu tiên thụ hưởng chính sách từ Luật đô thị đặc biệt 14/06/2026 13:52

(PLO)- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, người dân sẽ là những người đầu tiên thụ hưởng sự phát triển của TP từ cơ chế, chính sách trong Luật đô thị đặc biệt.

Sáng 14-6, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đã tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”, với số đầu tiên trong năm 2026, bàn về chủ đề “Đột phá về thể chế- chìa khóa của ổn định và phát triển”.

Gửi câu hỏi đến chương trình qua Fanpage, cử tri TP.HCM bày tỏ sự quan tâm đến dự thảo Luật đô thị đặc biệt mà TP đang soạn thảo. Trong đó, có cử tri đặt vấn đề: Người dân được thụ hưởng những gì từ các cơ chế, chính sách của Luật đô thị đặc biệt?.

Trả lời cử tri, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, câu hỏi của cử tri cho thấy kỳ vọng rất lớn của người dân vào sự thay đổi mô hình quản trị và các yêu cầu mới trong quá trình phát triển của TP trong thời gian sắp tới.

“Tôi cũng tin đây là mong muốn rất thực tế của 14 triệu dân của TP chúng ta, nhất là khi TP có thêm điều kiện để có thể phát triển”, ông nói.

Cũng theo ông, trong suốt thời gian qua, TP.HCM nhận thức rõ sự tin tưởng đó, luôn nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ quản trị, phát huy vai trò của người dân, đảm bảo để người tham gia một cách đầy đủ trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Chính quyền TP.HCM đã triển khai và thực hiện các giải pháp để xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Tất cả những nỗ lực đó không nằm ngoài mục tiêu là góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, người dân sẽ là những người đầu tiên thụ hưởng sự phát triển của TP từ cơ chế, chính sách trong Luật đô thị đặc biệt. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, hơn 50 năm qua, từ khi TP.HCM hòa bình, thống nhất và vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo TP đã luôn năng động, sáng tạo để xây dựng bảo vệ và phát triển TP đúng với tiềm năng, thế mạnh của mình.

TP.HCM luôn là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, là địa bàn năng động, sáng tạo để đóng góp rất nhiều cơ chế, chính sách vào sự phát triển chung của đất nước. 50 năm qua, TP.HCM cũng có rất nhiều những sự chuyển biến rất tích cực để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân TP.

“Tuy nhiên trong quá trình phát triển với nhiều yêu cầu mới, TP.HCM cũng đang đối diện cũng rất nhiều với những thách thức. Đó là các điểm nghẽn trong cuộc sống hàng ngày của người dân TP.HCM như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước hay chất lượng y tế, giáo dục, an sinh xã hội, an ninh trật tự vẫn chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận.

Lãnh đạo TP qua từng thời kỳ cũng đã tìm cách tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt đó. Hiện nay, TP.HCM được Trung ương tin tưởng, trao nhiều nhiệm vụ cũng như cơ chế, chính sách đặc thù trong Nghị quyết 98 và sau đó là Nghị quyết 260 của Quốc hội, Nghị quyết 222 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, Nghị quyết 188 về phát triển đường sắt đô thị.

“Tất cả những sự quan tâm và các chính sách đó không nằm ngoài mục tiêu tạo điều kiện để TP có thể bứt phá và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới”, ông khẳng định.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TP.HCM đang xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để trình Trung ương xem xét, ban hành.

Lãnh đạo TP.HCM tiếp cận dự án luật trên cơ sở làm sao để có những chính sách, cơ chế cụ thể và thẩm quyền đủ mạnh, khung pháp lý phù hợp để TP có thể chủ động giải quyết những vấn đề cụ thể, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đó là các vấn đề dân sinh như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự tuyệt đối được đảm bảo và người dân TP được sống trong một môi trường tốt hơn.

“Trong quá trình thực hiện và xây dựng dự thảo Luật đô thị đặc biệt, chúng tôi luôn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là các tầng lớp nhân dân đã luôn dõi theo, gửi những tâm tư, kỳ vọng, những mong muốn, đề xuất rất cụ thể, rất trách nhiệm để cùng với lãnh đạo TP xây dựng dự án Luật đô thị đặc biệt đáp ứng được yêu cầu trong thời gian sắp tới”, ông nói.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường cam kết sẽ tiếp thu một cách đầy đủ, sẽ cùng với tổ biên tập và các cơ quan của Trung ương chuyển tải những mong muốn, kỳ vọng, những trăn trở của người dân trong dự án Luật đô thị đặc biệt. Từ đó có thể giải phóng và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của TP, đưa TP phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Quan trọng nhất, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định người dân TP.HCM sẽ là những người đầu tiên thụ hưởng sự phát triển bền vững của TP từ cơ chế, chính sách trong Luật đô thị đặc biệt.