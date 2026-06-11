Xử lý dứt điểm vụ tòa nhà CLB Golf Đồi Cù và 15 biệt thự cổ ở Đà Lạt 11/06/2026 15:22

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các đơn vị xử lý dứt điểm 3 vụ việc trong đó có vụ tòa nhà CLB Golf Đồi Cù và 15 biệt thự cổ ở Đà Lạt.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ, vụ việc mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang theo dõi, chỉ đạo trong đó có việc xử lý vụ tòa nhà CLB Golf Đồi Cù và 15 biệt thự cổ ở Đà Lạt.

Biệt thự Dinh I đang được tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tổ chức thực hiện khắc phục đến kết quả cuối cùng các nội dung tồn tại, khuyết điểm được chỉ ra tại các Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giai đoạn 2015-2025 đối với 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ).

Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ khắc phục và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án còn tồn tại, vướng mắc. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; phấn đấu trong quý II-2026 hoàn thành nhiệm vụ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản đối với các dự án ngoài ngân sách.

Đối với các vụ việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo) tỉnh theo dõi giao Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Sở Tài chính cung cấp hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quản lý, phối hợp đề xuất xử lý dứt điểm các vụ việc đảm bảo theo quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong số 3 vụ việc đang được Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi thì dự án công trình xây dựng tòa nhà CLB Golf Đồi Cù - Đà Lạt được xem là trường hợp phức tạp nhất.

Sân golf Đồi Cù - Đà Lạt.

Đây cũng là dự án từng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra và yêu cầu khắc phục 7 nội dung vi phạm. Đến nay, địa phương đã xử lý được 4 nội dung nhưng vẫn còn 3 vấn đề chưa thể khép lại.

Thứ nhất, việc bổ sung hạng mục, điều chỉnh quy hoạch và kiến trúc tòa nhà CLB golf được thực hiện khi dự án nằm trong phạm vi di tích quốc gia nhưng không xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, dự án còn liên quan đến diện tích 5.629 m² đất rừng phòng hộ không được sử dụng làm sân golf và công trình xây dựng vượt chỉ tiêu quy hoạch về chiều cao.

Thứ hai, chủ đầu tư đã xây dựng công trình quy mô lớn tại khu CLB golf trong tình trạng không phép, sai phép, nằm trong phạm vi di tích quốc gia và trên đất rừng phòng hộ.

Thứ ba, việc xác định đơn giá thuê đất hằng năm của dự án bị đánh giá thiếu căn cứ, tiềm ẩn nguy cơ thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngoài tòa nhà CLB golf Đồi Cù Đà Lạt, các đơn vị cũng được giao phối hợp cung cấp hồ sơ, tham mưu xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt; công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với 15 biệt thự trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Biệt thự đường Trần Hưng Đạo đang được tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là việc gắn kết quả xử lý các vụ việc với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và người đứng đầu.

Giám đốc Sở NN&MT xác định việc tham mưu, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ, vụ việc tồn đọng sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại quý II-2026 và cả năm 2026.

Phòng Tổ chức cán bộ được giao theo dõi sát tiến độ thực hiện của từng đơn vị, tham mưu xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân và người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ không có lý do chính đáng, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.