Kiến nghị tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10 10/06/2026 12:53

(PLO)- Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10.

Sáng 10-6, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 5-2026.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho hay cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi, đời sống Nhân dân được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe mới được ban hành, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân.

Cần chính sách, giải pháp tái định cư khi thực hiện các dự án lớn tại Hà Nội

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, nhiều ý kiến quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cử tri và Nhân dân mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trường công lập, bảo đảm các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan và công bằng.

Ngoài ra, cử tri và Nhân dân quan tâm đến việc triển khai các Dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, bà Lê Thị Nga cho biết nhiều ý kiến băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10; tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm…

Cùng với đó, giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định về an toàn lao động.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Trong đó, cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cảnh báo rộng rãi việc lừa đảo qua hợp đồng nghỉ dưỡng

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho hay bà đặc biệt quan tâm đến việc điều tra các vụ việc lừa đảo qua hợp đồng nghỉ dưỡng mà đối tượng hướng tới là những người già, những người nghỉ hưu, được VTV phản ánh mới đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội

Bà Nguyễn Thanh Hải đánh giá trước đây việc lừa đảo chủ yếu qua mạng, qua điện thoại; nhưng các hoạt động gần đây rất trắng trợn, có trụ sở. Đặc biệt, các chiêu thức rất tinh vi, lợi dụng sự cô đơn của người cao tuổi, như mời tham gia hội thảo tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm và các hình thức ép buộc để ký các hợp đồng.

Các nhân viên tư vấn quan tâm, gõ cửa thường xuyên và khi nạn nhân muốn thoát khỏi hợp đồng thì xuất hiện những công ty khác hứa mua lại, nhưng đều phải đóng tiền thêm. Cuối cùng, một số trường hợp đã thế chấp sổ đỏ, thế chấp cả sổ lương để nộp tiền cho những công ty lừa đảo này.

Đánh giá đây là vấn đề “rất nóng”, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị đưa nội dung trên vào báo cáo công tác dân nguyện. Bà cũng đặt vấn đề với các cơ quan chức năng: Những công ty đó hoạt động trên địa bàn của những phường nào, tỉnh nào, có nguồn tin báo tố giác không và quản lý, xử lý ra sao?...

“Bản thân tôi cũng phải gọi điện cho bố mẹ ngay, hỏi xem có ai liên hệ, tư vấn hợp đồng kỳ nghỉ, hợp đồng nghỉ dưỡng và hứa hẹn nội dung này để lừa đảo không?...”- bà Hải chia sẻ và đề nghị cần cảnh báo rộng rãi nội dung này, đồng thời có hình thức xử lý phù hợp.