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Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
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Video: TP.HCM 50 năm mang tên Bác: Kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân.

Tròn 50 năm mang tên Bác Hồ, TP.HCM đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.

ĐÀO HÀ - HOÀI TRỌNG - THUẬN VĂN - THANH QUANG
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