Phát động cuộc thi ảnh ‘Rạng rỡ tên vàng’ chào mừng 50 năm TP.HCM mang tên Bác 02/06/2026 19:57

(PLO)- Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh nhằm ghi nhận dấu ấn phát triển, phản ánh diện mạo đô thị, con người TP.HCM trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền mới.

Ngày 2-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Rạng rỡ tên vàng”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Đây cũng là dịp đánh dấu một năm TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Qua nửa thế kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển, TP.HCM không ngừng khẳng định vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; là đầu tàu đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong không gian phát triển mới. Sau một năm, bộ máy đã từng bước ổn định, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM đang mở ra nhiều chất liệu sáng tác phong phú cho người làm nhiếp ảnh, từ hoạt động của cán bộ cơ sở, nhịp sống lao động tại công trường, khu công nghiệp, bến cảng đến đời sống thường nhật tại khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian đô thị được mở rộng với nhiều điểm đến, công trình, địa chỉ văn hóa - lịch sử, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhịp sống đô thị và hơi thở cơ sở.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi tác phẩm dự thi sẽ là một lát cắt chân thực, sinh động, phản ánh vẻ đẹp năng động, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, phóng viên ảnh, công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Mỗi tác giả được gửi tối đa năm tác phẩm (ảnh đơn), định dạng .jpg, dung lượng tối đa 10MB, độ phân giải 300 dpi, chiều dài tối thiểu 3.000 pixel.

Tác phẩm dự thi cần bám sát chủ đề, phản ánh trung thực, không chắp ghép làm sai lệch hiện thực; chưa từng đoạt giải hoặc tham gia các cuộc thi khác. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm được sáng tác từ ngày 1-7-2025 đến thời điểm hết hạn nhận ảnh, gắn với quá trình TP.HCM vận hành trong không gian phát triển mới.

Thời gian nhận tác phẩm từ 16 giờ ngày 2-6 đến 16 giờ ngày 26-6, qua địa chỉ email: rangrotenvang@sggp.org.vn.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (30 triệu đồng), 2 giải Nhì (20 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (10 triệu đồng/giải) và 10 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải), kèm chứng nhận của Ban Tổ chức.

Dự kiến, lễ trao giải và triển lãm 30 tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ được tổ chức vào ngày 1-7 tại Tòa nhà Văn hóa - Nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng.