Hàng ngàn lượt trẻ em tham gia Ngày hội ‘Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em’ 2026 01/06/2026 20:03

(PLO)- Cuối tuần qua, Công viên P2, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, TP.HCM) trở nên sôi động khi hàng ngàn lượt trẻ em và phụ huynh cùng tham gia Ngày hội “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em” lần thứ 15 - 2026.

Chương trình do UBND phường Tân Hưng, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Công ty Cổ phần Konnit Group phối hợp tổ chức, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em gắn với Khai mạc hè 2026 và chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Lễ khai mạc Ngày hội “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em” lần thứ 15 – 2026.

Với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, ngày hội mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm đa dạng nhằm giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, tư duy, kỹ năng và cảm xúc thông qua các hoạt động tương tác thực tế. Đây cũng là một trong những hoạt động cộng đồng thường niên được nhiều gia đình tại TP.HCM mong đợi mỗi dịp hè.

Đại diện BTC tuyên bố khai mạc “Lễ hội mùa hè – Chơi để học”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Thọ, Phó TGĐ Công ty Phú Mỹ Hưng, cho biết việc duy trì tổ chức ngày hội suốt 15 năm qua thể hiện mong muốn của doanh nghiệp trong việc tạo thêm những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống của khu đô thị và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Theo BTC, ngày hội năm nay được xây dựng theo tinh thần “Chơi để học”, với các bài học kỹ năng được lồng ghép vào từng trò chơi và hoạt động trải nghiệm. Qua đó, trẻ em có thể vừa vui chơi vừa học hỏi một cách tự nhiên. Chương trình gồm hơn 30 trò chơi và hoạt động được bố trí tại ba khu vực trải nghiệm khác nhau.

Các em nhỏ tham gia trò chơi dân gian.

Các em nhỏ được khám phá thế giới khoa học, nghệ thuật và công nghệ thông qua nhiều hoạt động hấp dẫn như khảo cổ, giải mã mẫu vật, thử tài sa khoáng, sáng tạo tranh cát, tìm hiểu vũ trụ hay đấu trí cùng robot. Nhiều em tỏ ra thích thú khi lần đầu được tiếp cận các mô hình học tập tương tác, qua đó khơi gợi trí tò mò và khả năng sáng tạo.

Các em nhỏ tham gia trò chơi “Qua cầu khỉ”.

Tại khu trò chơi dân gian, các em nhỏ thích thú tham gia những hoạt động quen thuộc như ô ăn quan khổng lồ, bịt mắt đập lon, gánh lúa qua cầu cùng nhiều trò chơi tập thể khác. Không chỉ mang đến những phút giây vui chơi sôi động, các hoạt động này còn góp phần rèn luyện sự tự tin, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội cho trẻ.

Các “chiến sĩ nhí” tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật.

Khu trò chơi vận động thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia với nhiều thử thách như vượt chướng ngại vật liên hoàn, ném vòng, bắn cung và đua xe thăng bằng. Các hoạt động không chỉ mang đến không khí sôi động mà còn giúp trẻ rèn luyện thể lực, tăng khả năng phản xạ và sự khéo léo.

Các con đón nhận phần thưởng sau khi tham gia các trò chơi.

Không chỉ chú trọng đến các hoạt động vui chơi, ngày hội còn lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua chương trình cộng đồng “Hành trang yêu thương”. Tại đây, các em nhỏ cùng phụ huynh đã quyên góp tập trắng, dụng cụ học tập, giày dép và nhiều vật dụng thiết thực để gửi tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động góp phần giáo dục tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng cho các em từ khi còn nhỏ.

Quầy đổi quà của BTC luôn tất nập.

Ban Tổ chức cho biết hơn 15.000 phần quà đã được chuẩn bị để trao tặng cho các em tham gia chương trình. Sau khi hoàn thành các trò chơi, các bé sẽ nhận phiếu đổi quà để tích lũy và đổi nhiều phần quà hấp dẫn như dụng cụ học tập, balô, bình nước, bánh kẹo, đồ chơi và các sản phẩm dành cho thiếu nhi từ các đơn vị đồng hành.

Trải qua 15 lần tổ chức, Ngày hội “Phú Mỹ Hưng - Hướng về trẻ em” không chỉ là một sân chơi dành cho trẻ em mà còn trở thành hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa, góp phần kết nối gia đình, lan tỏa tinh thần sẻ chia và xây dựng môi trường phát triển cho thế hệ tương lai.