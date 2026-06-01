TP.HCM: Tặng hơn 1.000 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 01/06/2026 20:23

(PLO)- TP.HCM tổ chức lễ phát động, ngày hội thiếu nhi và các chương trình tại cơ sở bảo trợ, lan tỏa sự quan tâm, tiếp thêm động lực cho trẻ em khó khăn.

Ngày 1-6, Sở Y tế TP.HCM phối hợp Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày hội Thiếu nhi 1-6 TP.HCM lần thứ I năm 2026 tại phường Thới Hòa.

Tại đây, các em thiếu nhi còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm như giao lưu văn nghệ, cắt tóc miễn phí và các trò chơi dành cho thiếu nhi. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần mang đến cho các em một ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 vui tươi, ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương và UBND phường Thới Hòa đã ký kết chương trình “Thới Hòa nghĩa tình - Chắp cánh tuổi thơ”.

Lãnh đạo Lực lượng TNXP Thành phố và các đơn vị đồng hành trao tặng quà cho các em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Ảnh: BTC

Chương trình hướng đến tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 400 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 36 xã, phường khu vực Bình Dương (cũ). Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 400.000 đồng.

Cùng ngày, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Đoàn Thanh niên Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM tổ chức chương trình chăm lo, tặng quà cho thiếu nhi tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Hữu Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM, cho biết đối với các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Lực lượng TNXP TP.HCM, mỗi năm học là một hành trình vượt khó đầy nhân văn.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Thành phố trao quà cho các gương vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và thi đấu. Ảnh: BTC

Những kết quả học tập, rèn luyện của các em hôm nay là thành quả của sự đồng hành bền bỉ từ những người không chỉ dạy chữ, dạy nghề mà còn như cha mẹ đỡ đầu, mang lại niềm tin và động lực sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Chính nhấn mạnh, công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội, luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị - xã hội trọng tâm được Lực lượng TNXP TP.HCM quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Tại chương trình, từ nguồn vận động, ban tổ chức đã chuẩn bị 616 phần quà trao tặng thiếu nhi tại ba cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Lực lượng TNXP TP.HCM. Cụ thể, Làng Thiếu niên Thủ Đức nhận 263 phần quà; Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân nhận 54 phần quà; Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình nhận 299 phần quà.

Ban tổ chức đã trao trực tiếp 80 phần quà cho các em thiếu nhi đại diện tham dự; các phần quà còn lại được chuyển về các chi đoàn để tiếp tục trao tận tay các em theo điều kiện thực tế.

Lãnh đạo Lực lượng TNXP Thành phố trao ba lô học tập cho 20 em học sinh nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: BTC

Dịp này, ông Triệu Đỗ Hồng Phước đã trực tiếp trao tặng ba lô học tập cho 20 học sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên của các em.