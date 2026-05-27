Mùa Phật đản, người dân đi chùa tắm Phật và gửi ước nguyện an lành 27/05/2026 15:52

(PLO)- Mùa Phật đản, nhiều người dân đến chùa dâng hương, tắm Phật, cầu an, tìm sự an yên, hướng thiện và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Mùa Phật đản, nhiều chùa trên địa bàn TP.HCM thu hút đông đảo người dân, Phật tử đến chiêm bái, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.

Trong không gian trang nghiêm, người dân lần lượt múc nước thơm tắm tượng Phật sơ sinh, gửi gắm mong ước bình an, tìm sự nhẹ nhàng trong cuộc sống.

Người dân TP.HCM gửi gắm ước nguyện an lành

Tại chùa Long Hoa (Phường Phú Định), đông đảo người Hoa tại TP.HCM đã đến dự lễ tắm Phật, nghi thức được duy trì hằng năm trong cộng đồng.

Trước chánh điện, Hòa thượng Thích Huệ Công hướng dẫn phật tử tụng kinh, cầu nguyện và thực hiện nghi thức Mộc dục. Nước tắm Phật được nấu từ hoa thơm, thảo hương sạch. Mỗi người nhẹ tay dội nước lên tượng, với mong muốn gột rửa muộn phiền, cầu bình an cho gia đình.

Người dân bồng trẻ nhỏ thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Long Hoa trong dịp Đại lễ Phật Đản. Ảnh: HẢI NHI

Các gia đình chuẩn bị lễ vật khá đầy đủ, gồm hương, hoa, trái cây và các loại bánh truyền thống như bánh bò, bánh hồng đào (đều là đồ chay), thể hiện lòng thành trong mùa Phật đản.

Chị Trần Thị Mai (ngụ phường Phú Định), cho biết năm nào cũng cùng gia đình đi chùa dịp này. Theo chị, việc đi từ sớm vừa thể hiện sự thành tâm, vừa là dịp để các thành viên quây quần.

“Lúc tắm Phật, tôi thấy lòng nhẹ hơn, bình an hơn. Đây không chỉ là nghi thức mà còn giúp mình sống tốt hơn. Tôi cũng đưa con đi để các cháu hiểu và giữ gìn nét văn hóa này” - chị Mai chia sẻ.

Tại chùa Long Quang (xã Hóc Môn, TP.HCM), nhiều hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2570 được tổ chức trang nghiêm, thu hút đông đảo phật tử tham gia.

Người dân thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Long Quang. Ảnh: HẢI NHI

Các nghi lễ truyền thống như tắm Phật, tụng kinh, sám hối, cúng Phật, quy y Tam bảo, thả hoa đăng… được tổ chức xuyên suốt, xen kẽ với các chương trình văn hóa như ca múa nhạc cúng dường. Bên cạnh đó, phật tử còn tham gia các hoạt động ý nghĩa như lễ rước Phật, phóng sanh.

Thông qua các hoạt động này, nhà chùa tạo điều kiện để người dân, phật tử bày tỏ lòng thành kính, hướng đến những giá trị tốt đẹp, cầu mong bình an trong mùa Phật đản.

Cũng tại đây, chị Lan (ngụ xã Hóc Môn, TP.HCM) cùng gia đình đến chùa Long Quang dự lễ Phật đản. Sau khi dâng hương, chị tham gia nghi thức tắm Phật theo hướng dẫn của nhà chùa.

Chị Lan cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi lễ dịp này để cầu bình an. Theo chị, việc trực tiếp thực hiện nghi thức tắm Phật giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đồng thời nhắc nhở mỗi người sống thiện lành, hướng đến những điều tích cực.

Không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh

Trước đó, vào ngày 25-5 tại chùa Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã chủ trì khóa lễ tắm Phật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Tại buổi lễ, Hòa thượng đã chia sẻ ý nghĩa đản sinh của Đức Phật, đồng thời kêu gọi đại chúng nỗ lực tu tập, sống yêu thương, thực hành theo lời Phật dạy.

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng niêm hương bạch Phật, cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo và tụng sám Khánh đản.

﻿ Người dân cùng trẻ em cầu nguyện bình an khi thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Long Hoa. Ảnh: TRƯƠNG GIANG

Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp cú: “Không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh”.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, những giá trị cốt lõi của đạo Phật như từ bi, trí tuệ và tỉnh thức ngày càng có ý nghĩa trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi con người đang đối diện nhiều áp lực tinh thần, khoảng cách giàu nghèo, khủng hoảng đạo đức, xung đột và các thách thức về môi trường.

Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn kêu gọi tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, đồng hành cùng đất nước trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia.