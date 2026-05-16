Xem tác phẩm của họa sĩ Thái Lan Vichit Nongnual vẽ hoạ sĩ Bùi Xuân Phái 16/05/2026 15:54

(PLO)- Triển lãm Những tầng ký ức - Layers of Memory của họa sĩ Thái Lan Vichit Nongnual xuất hiện hình ảnh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái với cách thể hiện độc đáo.

Ngày 16-5, tại Nhà triển lãm Nghệ thuật Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT&DL) phối hợp cùng Đông A Gallery tổ chức khai mạc triển lãm Những tầng ký ức - Layers of Memory của họa sĩ Thái Lan Vichit Nongnual.

Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của Vichit Nongnual tại Việt Nam sau triển lãm Diện mạo châu Á năm 2019. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 24-5.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng hành cùng triển lãm, Giám đốc Đông A Books, họa sĩ Trần Đại Thắng cho biết đã 7 năm kể từ lần đầu tiên họa sĩ Thái Lan tổ chức triển lãm cá nhân tại Việt Nam.

Theo ông, trong quãng thời gian đó, hành trình sáng tạo của Vichit Nongnual vẫn không ngừng chuyển động và biến đổi.

Tác phẩm Bùi Xuân Phái, Acrylic trên toan.

Ở lần trở lại này, công chúng tiếp tục bắt gặp những bức tranh khổ lớn đặc trưng với màu sắc biến ảo cùng hệ thống hoa văn, ký hiệu dày đặc - ngôn ngữ thị giác đã tạo nên dấu ấn riêng của Vichit Nongnual.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chủ đề triển lãm, khi Những tầng ký ức được xây dựng như một cuộc đối thoại xuyên thời gian và không gian giữa họa sĩ với các danh họa và nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới.

Họa sĩ Trần Đại Thắng chia sẻ, trong nhiều tháng chuẩn bị cho triển lãm, ông có dịp gặp gỡ, trò chuyện và quan sát Vichit Nongnual làm việc tại Bangkok. Điều gây ấn tượng mạnh là cách họa sĩ tiếp cận lịch sử mỹ thuật như một phần sống động của hiện tại.

Theo họa sĩ Trần Đại Thắng, những danh họa xuất hiện trong tranh không được tái hiện như các biểu tượng bất biến mà được nhìn lại qua cảm nhận và trải nghiệm của một nghệ sĩ đương đại Đông Nam Á.

Ông bày tỏ kỳ vọng triển lãm sẽ mang đến cho công chúng trải nghiệm thị giác thú vị, đồng thời mở thêm những cuộc đối thoại về nghệ thuật, lịch sử mỹ thuật và vai trò của ký ức trong đời sống sáng tạo hôm nay.

Triển lãm giới thiệu 32 tác phẩm khổ lớn, tập trung vào việc đối thoại với các danh họa và nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới.

Tác phẩm vẽ hoạ sĩ Bùi Xuân Phái trưng bày tại triển lãm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, Vichit Nongnual được biết đến nhờ khả năng kiến tạo ngôn ngữ thị giác riêng biệt bằng nhiều phương pháp thực hành khác nhau. Với ông, hội họa không đơn thuần là phương tiện mô tả thế giới quan sát được mà là cơ chế tích lũy, chồng lớp và chiêm nghiệm.

Các tác phẩm tại triển lãm tiếp tục cho thấy cách họa sĩ đặt ra câu hỏi không chỉ về con người mà còn về việc lịch sử được ghi nhớ như thế nào.

Khi vẽ lại các bậc thầy như Vincent van Gogh hay Pablo Picasso, Vichit Nongnual không sao chép hình ảnh hay đơn thuần tưởng niệm, mà đưa các nhân vật ấy đi qua hệ thống ngôn ngữ tạo hình của riêng mình để chúng hiện lên như những hình ảnh đã được ký ức hấp thụ, biến đổi và tái sinh.

Những danh họa xuất hiện trong tranh không được tái hiện như các biểu tượng bất biến mà được nhìn lại qua cảm nhận và trải nghiệm của một nghệ sĩ đương đại Đông Nam Á. Ảnh: V.T

Theo ban tổ chức, họa sĩ không tái hiện lịch sử mỹ thuật ở dạng nguyên bản mà trình bày lịch sử trong trạng thái đã đi qua trí nhớ, cảm xúc và kinh nghiệm thẩm mỹ của một nghệ sĩ đương đại. Đây cũng là lý do khái niệm “Những tầng ký ức” trở thành điểm nhấn xuyên suốt triển lãm.

Trong khuôn khổ sự kiện, sáng 17-5, Đông A Books sẽ tổ chức tọa đàm ra mắt ấn phẩm Những tầng ký ức - Layers of Memory do họa sĩ Trần Đại Thắng thực hiện khi đồng hành cùng triển lãm. Cuốn sách song ngữ Việt - Anh do Jesse Peterson chuyển ngữ, được phát hành dưới dạng ấn bản giới hạn.