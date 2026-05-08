Mật mã Đông Dương: Mở phần nhỏ những hồ sơ về lực lượng tình báo CAND 08/05/2026 20:10

(PLO)- Dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương thuộc thể loại tình báo, gián điệp được lấy bối cảnh chính tại Việt Nam và Lào vào những năm 1960 do Cục truyền thông CAND chỉ đạo sản xuất.

Chiều 8-5, Cục truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân (CAND) và các đơn vị tổ chức buổi họp báo khởi động dự án phim Mật mã Đông Dương (đạo diễn Trần Ka My) tại TP.HCM.

Tham dự tại buổi lễ khởi động có Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND, đạo diễn Trần Ka My; Biên kịch Kim (Lương Kim Liên) và Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng các diễn viên như Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, Lương Gia Huy…

Các diễn viên tham gia phim điện ảnh Mật mã Đông Dương.

Mật mã Đông Dương được lấy cảm hứng từ rất nhiều hồ sơ có thật

Tại lễ khởi động, Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND nhận định trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, số lượng phim khai thác đề tài tình báo là rất ít nếu nhắc lại thì chỉ có Ván bài lật ngửa hay Vị tướng tình báo và hai bà vợ… - đây có thể xem là những nỗ lực hiếm hoi chạm đến lĩnh vực tình báo.

Trung tá Trần Nam Chung.

“Chính vì đây là một đề tài khó nên năm 2026, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng Tình báo CAND, chúng tôi quyết định thực hiện dự án này như một cách mở ra một phần rất nhỏ trong những hồ sơ về lực lượng tình báo CAND” - Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ.

Trung tá Trần Nam Chung cho biết thêm, trong suốt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đã có hàng nghìn chiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực tình báo, âm thầm hy sinh và chịu đựng rất nhiều điều tiếng.

“Có những người phải rời bỏ gia đình, để lại vợ con ở quê nhà chịu sự dị nghị vì bị cho rằng “theo Tây”, “xỏ nhầm giày Tây”… Đó chính là cái giá của hoạt động tình báo. Có những gia đình mãi mãi không thể thanh minh cho những hiểu lầm ấy. Họ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hy sinh và có người đã ngã xuống trong im lặng. Tất cả những hy sinh thầm lặng đó đã góp phần để chúng ta có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay” - trung tá Trần Nam Chung bày tỏ.

Theo Trung tá Trần Nam Chung, dự án Mật mã Đông Dương được lấy cảm hứng từ rất nhiều hồ sơ có thật, đồng thời lấy cảm hứng từ hai nhân vật có thật trong lực lượng Tình báo Công an Nhân dân là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc (đã mất) và bác Quang Hải, thuộc Công an Bình Trị Thiên (hiện vẫn còn sống).

Lựa chọn diễn viên không vì người nhà trong ngành

Trung tâm câu chuyện là Trần Thắng, nhân vật vừa tham gia cuộc chơi vừa liên tục bị đặt trong thế bị quan sát và thử thách giữa các thế lực chính trị.

Từ trái sang: Biên kịch Kim (Lương Kim Liên), đạo diễn Trần Ka My (cầm mic) trao đổi tại Lễ khởi động dự án phim Mật mã Đông Dương.

Tại buổi lễ, truớc ý kiến cho rằng, dàn diễn viên của phim có ngoại hình quá hiện đại, đạo diễn Trần Ka My cho biết khái niệm đó rất tương đối. Quan niệm về cái đẹp hay thần thái con người ở mỗi thời kỳ đều khác nhau.

“Tôi không cố ép các diễn viên phải mang vẻ ngoài quá cũ kỹ hay nhầu nhĩ chỉ để tạo cảm giác “đúng thập niên 60”. Tôi vẫn muốn khán giả hôm nay có thể cảm thấy gần gũi với nhân vật và dễ kết nối với họ hơn” - đạo diễn Trần Ka My nói thêm.

Với ý kiến lựa chọn dàn diễn viên nữ gồm Trâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc hay Dương Yến Ngọc là nhờ xuất thân từ gia đình Công an, đạo diễn Trần Ka My khẳng định làm phim về lực lượng công an nhân dân đơn vị sản xuất hoàn toàn không hề có chuyện định hướng phải chọn diễn viên này hay diễn viên kia.

“Như diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, thậm chí đến khi chúng tôi ngồi lại trò chuyện, chốt xong mọi thứ rồi mới biết: ‘À, hóa ra ba em là công an’, hay ‘người nhà em làm trong ngành công an’.

Quả thật trong số các bạn được chọn có những người xuất thân từ gia đình từng là chiến sĩ công an. Bởi điều đó dường như tạo cho các bạn một khí chất rất riêng - một niềm tự hào, một tình yêu Tổ quốc, một sự trân trọng với con đường mà cha ông mình đã đi qua. Chính khí chất ấy khiến tôi lựa chọn các bạn. Nếu nói ở khía cạnh đó thì đúng, nhưng không phải vì yếu tố người nhà làm trong ngành” - đạo diễn Trần Ka My khẳng định.

Đạo diễn Trần Ka My cũng khẳng định một trong những thử thách lớn nhất của phim là trang phục cùng với bối cảnh.

Mật mã Đông Dương cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ diễn viên cho biết bản thân đã rất xúc động khi đạo diễn giao vai và đưa kịch bản cho mình đọc.

“Đây là một vai diễn cực kỳ khốc liệt. Đọc xong, em đã gọi điện ngay cho đạo diễn và nói: ‘Ông chọn đúng người rồi đó nha!’ Bởi khi mình cảm nhận được chiều sâu và sự khốc liệt của nhân vật, lúc đó nó không còn đơn thuần là chính diện hay phản diện nữa. Điều em cảm nhận rõ nhất khi tham gia dự án này là yêu cầu của đạo diễn: Em không chỉ đóng vai nhân vật, mà phải trở thành chính nhân vật đó” - nữ diễn viên chia sẻ.

Dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương dự kiến công chiếu vào 30-4-2027.