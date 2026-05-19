Đêm nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người': Kết nối thế hệ bằng âm nhạc hiện đại về Bác 19/05/2026 22:14

(PLO)- Chương trình nghệ thuật chính luận 'Sáng mãi tên Người' mang đến những bản phối mới, sử dụng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Báo Văn Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên Người.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh.

Chương trình được chia thành ba phần gồm Người đi tìm hình của nước, Ánh sáng dẫn đường và Việt Nam khắc ghi lời Người.

Hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi trong chương trình biểu diễn của các em nhỏ. Ảnh: V.H.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Tân Nhàn, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách, Nguyễn Trần Trung Quân… mang đến nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng cùng chung cảm xúc kính yêu Bác.

Trong đó, Bài ca Hồ Chí Minh qua phần thể hiện của Nguyễn Trần Trung Quân với bản phối mới mang hơi thở hiện đại nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả trẻ.

Ca khúc vẫn giữ tinh thần nguyên bản nhưng được làm mới bằng cách xử lý giàu cảm xúc và gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn đan xen phóng sự tư liệu, giao lưu nhân chứng để tăng chiều sâu cảm xúc.

Chia sẻ trước đêm diễn, ca sĩ nhí Dương Đức Hải cho biết em cảm thấy vui và vinh dự khi được góp mặt trong chương trình ý nghĩa này.

Theo Đức Hải, câu hát Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương khiến em xúc động vì cảm nhận được tình yêu thương bao la của Bác dành cho mọi người.

Giữ vai trò tổng đạo diễn, đồng thời là nghệ sĩ biểu diễn, NSND Quốc Hưng cho biết khó nhất khi thực hiện chương trình nghệ thuật về Bác là làm sao chuyển tải được tình cảm của nhân dân dành cho Người bằng nghệ thuật để những ca khúc quen thuộc vẫn tạo ra rung động mới.

NSND Quốc Hưng biểu diễn trong chương trình. Ảnh: V.H.

Theo NSND Quốc Hưng, ê-kíp chuẩn bị kịch bản từ sớm, đầu tư kỹ về nội dung, cấu trúc nghệ thuật cũng như lựa chọn nghệ sĩ, nhằm tạo nên một chương trình vừa trang trọng, sâu lắng nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Ông cũng cho rằng việc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ là cách để kết nối với thế hệ khán giả hôm nay, qua đó tiếp tục lan tỏa tình cảm dành cho Bác Hồ bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại hơn.

Khép lại chương trình, NSND Quốc Hưng cùng ca sĩ Thu Hằng và dàn hợp xướng trình diễn ca khúc Đất nước vươn mình của nhạc sĩ Đức Trịnh. Giai điệu hào sảng vang lên giữa hiệu ứng ánh sáng rực rỡ tạo nên cái kết giàu cảm xúc cho đêm nghệ thuật.

Không chỉ gây ấn tượng bởi âm nhạc, Sáng mãi tên Người còn được đánh giá cao ở phần dàn dựng sân khấu, ánh sáng và hình ảnh. Các tiết mục được kết nối mạch lạc giữa nghệ thuật biểu diễn, tư liệu lịch sử và những câu chuyện nhân chứng, giúp chương trình vừa mang tính chính luận vừa gần gũi với công chúng.

Cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa xúc động cho biết cách đây 54 năm, đúng ngày 19-5-1972, ông được kết nạp Đảng trong lao tù. Vì vậy, việc được có mặt trong đêm nghệ thuật về Bác Hồ khiến ông đặc biệt xúc động.

“Trong chiến tranh, hình ảnh và tư tưởng của Bác là niềm tin, là sức mạnh tinh thần để những người lính vượt qua gian khổ, tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước” - ông Nghĩa chia sẻ.