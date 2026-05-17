Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, công ty quản lý khẳng định 'không bao che' 17/05/2026 06:24

(PLO)- Sau khi ca sĩ Miu Lê bị khởi tố liên quan đến ma túy, công ty quản lý ca sĩ Miu Lê cho biết không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào; đồng thời sẽ đại diện làm việc với các đối tác, nhãn hàng liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp của ca sĩ Miu Lê.

Mới đây, KIM Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Lê Ánh Nhật (nghệ danh Miu Lê) đã chính thức thông báo liên quan đến diễn biến tiếp theo của vụ việc và quan điểm xử lý đối với sự việc của nghệ sĩ này.

Theo đó, tối 16-5, phía công ty đã tiếp nhận thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về tiến trình điều tra vụ án.

Cụ thể, sau quá trình tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, ngày 16-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh Miu Lê) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước diễn biến trên, KIM Entertainment khẳng định quan điểm nhất quán: luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FBNV

Trong giai đoạn tiếp theo, công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý giữ vai trò đại diện làm việc với các đối tác, nhãn hàng và đơn vị sản xuất liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp của ca sĩ Miu Lê.

Đơn vị quản lý cũng nhìn nhận đây là vụ việc nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ, các đối tác, nhãn hàng và đơn vị sản xuất vì những ảnh hưởng phát sinh từ sự việc.

Thay mặt nghệ sĩ, đơn vị quản lý gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, người hâm mộ vì đã làm mất niềm tin; đồng thời cáo lỗi đến các đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức do sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến uy tín cũng như các kế hoạch, dự án liên quan.