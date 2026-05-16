Ông Zelensky: Nga lên kế hoạch tập kích Văn phòng Tổng thống Ukraine 16/05/2026 05:52

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Văn phòng Tổng thống và dinh thự quốc gia của tổng thống ở thủ đô Kiev.

Ngày 15-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công Văn phòng Tổng thống Ukraine và dinh thự quốc gia của tổng thống ở thủ đô Kiev sau khi ông nhận được báo cáo từ quân đội và các cơ quan tình báo Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Dẫn các tài liệu do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) thu thập được, ông Zelensky cho rằng Nga dự định nhắm vào khoảng 20 “trung tâm ra quyết định”, bao gồm các tòa nhà chính phủ và sở chỉ huy quân sự.

“Các chuyên gia của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã thu được tài liệu cho thấy Nga đang chuẩn bị các đợt tấn công mới bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, trong đó có các mục tiêu mà họ gọi là ‘trung tâm ra quyết định’. Trong số này có gần hai chục trung tâm chính trị và sở chỉ huy quân sự” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đăng tải hình ảnh về một tài liệu có chứa tọa độ của các cơ sở này, cùng ba hầm trú ẩn ngầm ở trung tâm Kiev.

Hình ảnh về kế hoạch tấn công. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo ông Zelensky, Ukraine đã tính đến những thông tin này. Ông cho biết thêm rằng “nguồn sức mạnh cho nền quốc phòng Ukraine chính là ý chí sẵn sàng chiến đấu của người dân Ukraine để bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia của mình”.

“Nga phải chấm dứt cuộc chiến và đàm phán một nền hòa bình trong danh dự, thay vì tìm kiếm những cách thức mới để đe dọa Ukraine” - vị tổng thống lưu ý.

Ngoài thông tin về kế hoạch trên, cuộc họp giữa ông Zelensky với lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Cơ quan Tình báo Đối ngoại và Cơ quan An ninh Ukraine còn bàn về các mục tiêu cho gói trừng phạt tầm xa tiếp theo nhằm vào Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

“Ukraine sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công nào cướp đi sinh mạng người dân chúng tôi mà không bị đáp trả. Chúng tôi hoàn toàn có cơ sở chính đáng khi đáp trả nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ, năng lực sản xuất quân sự của Nga và những cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh chống lại Ukraine và người dân Ukraine” - ông Zelensky cảnh báo.

Ngoài ra, vị tổng thống cho biết Kiev tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Nga nhằm lôi kéo Belarus can dự sâu hơn vào cuộc chiến chống Ukraine.

“Chúng tôi biết rằng đã diễn ra thêm các cuộc tiếp xúc giữa phía Nga và [Tổng thống Belarus] Aleksandr Lukashenko, nhằm thuyết phục ông tham gia các chiến dịch tấn công mới của Nga” - ông Zelensky viết.

Theo ông, Nga đang cân nhắc các kế hoạch quân sự ở cả phía nam lẫn phía bắc Belarus - hoặc mở hướng tấn công Chernihiv-Kiev của Ukraine, hoặc sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công trực tiếp một quốc gia thành viên NATO.

“Ukraine nắm trong tay chi tiết các cuộc trao đổi giữa Nga và Belarus” - ông Zelensky nói thêm, cho biết ông đã chỉ thị cho các lực lượng quốc phòng và an ninh Ukraine tăng cường phòng thủ tại khu vực liên quan, đồng thời chuẩn bị kế hoạch đáp trả để trình lên cuộc họp Bộ Tổng tham mưu xem xét và phê chuẩn.

Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin trên.