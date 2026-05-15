Điện Kremlin: Tổng thống Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc 15/05/2026 20:39

(PLO)- Điện Kremlin cho hay công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc đã hoàn tất.

Tại cuộc họp báo ngày 15-5, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã đề cập sự chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc và công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đã hoàn tất.

"Thực tế, chuyến thăm sẽ diễn ra rất sớm. Công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đã hoàn tất vì các cuộc tham vấn đã được tiến hành và tất cả các chi tiết chính của chuyến thăm đã được thống nhất” - ông Peskov cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press Service/TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin nói Moscow sẽ sớm đưa ra thông báo chung với Bắc Kinh về chuyến thăm của ông Putin.

"Chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức. Vì chúng tôi làm điều này dựa trên thỏa thuận với bạn bè Trung Quốc, nên chúng tôi không muốn vội vàng” - ông Peskov lưu ý.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin sẽ thảo luận với các lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế trong chuyến thăm sắp tới.

"Chương trình nghị sự rất rõ ràng: quan hệ song phương được ưu tiên hàng đầu, bao gồm quan hệ đối tác đặc biệt và hợp tác thương mại và kinh tế ấn tượng, với giá trị hàng năm luôn ở mức trên 200 tỉ USD. Tất nhiên, các cuộc thảo luận tích cực về các vấn đề quốc tế cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự" - ông Peskov nói thêm.

Điện Kremlin đưa ra thông báo trên ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công du Trung Quốc.

Ông Peskov cho biết Điện Kremlin đang theo dõi sát sao các báo cáo truyền thông về chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc và cũng hy vọng sẽ nhận được thông tin trực tiếp trong chuyến thăm sắp tới của ông Putin tới quốc gia Đông Á này.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các báo cáo trên phương tiện truyền thông, và chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được thông tin trực tiếp từ nguồn đáng tin cậy khi chúng tôi đến Trung Quốc" - người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Về thông tin ông Putin sắp thăm Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Cảnh Khôn ngày 15-5 cho hay Bắc Kinh và Moscow duy trì liên lạc chặt chẽ về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai lãnh đạo và sẽ công bố thông tin trong thời gian thích hợp.