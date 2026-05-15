IAEA cảnh báo: Hơn 160 UAV lảng vảng gần các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine 15/05/2026 06:07

(PLO)- Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự gần các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine.

Ngày 14-5, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo sự gia tăng đáng kể hoạt động của máy bay không người lái (UAV) gần một số nhà máy điện hạt nhân của Ukraine trong tuần này, theo tờ Kyiv Indenpendent.

Theo IAEA, từ ngày 13 đến 14-5, hơn 160 UAV được ghi nhận ở khu vực lân cận các nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi, Rivne và Nam Ukraine, cũng như khu vực Chernobyl.

Cơ quan này cho biết không có tác động trực tiếp nào đến an toàn hạt nhân tại các địa điểm này nhưng cho biết hoạt động này gây ra "rủi ro đáng kể đối với an toàn và an ninh hạt nhân".

Khu vực bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ. Ảnh: AFP

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự gần các cơ sở hạt nhân và nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế.

"Bất kỳ hành động quân sự nào ở gần các cơ sở hạt nhân đều làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân. Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tôn trọng đầy đủ Bảy Trụ Cột Không Thể Thiếu để đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong suốt cuộc xung đột".

“Bảy Trụ cột Không thể thiếu” là bộ nguyên tắc do Tổng Giám đốc Grossi đưa ra vào tháng 3-2022 nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân tại các cơ sở ở Ukraine trong suốt cuộc chiến Nga-Ukraine.

Ngoài ra, IAEA cũng báo cáo rằng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở đông nam Ukraine đã phải dựa vào một đường dây điện dự phòng duy nhất bên ngoài nhà máy trong hơn 7 tuần qua.

IAEA cho biết đang tiếp tục đàm phán với Ukraine và Nga để đảm bảo một lệnh ngừng bắn cục bộ tạm thời cần thiết cho việc sửa chữa cơ sở hạ tầng điện bên ngoài nhà máy.

Đường dây điện chính của nhà máy Zaporizhia đã bị ngắt kết nối vào ngày 24-3. Kể từ đó, nhà máy đã trải qua 3 lần mất điện hoàn toàn khi đường dây dự phòng cũng bị ngắt kết nối.

Nga, Ukraine chưa bình luận về thông tin của IAEA.