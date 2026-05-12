Ukraine đề xuất ngừng bắn sân bay với Nga 12/05/2026 05:59

Ngày 11-5, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói với tờ Politico rằng châu Âu có thể tăng cường vai trò trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine bằng cách giúp làm trung gian cho một "thỏa thuận ngừng bắn sân bay", trong đó cả hai bên đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào sân bay của nhau.

"Chúng tôi có lẽ cần một vai trò mới của châu Âu trong nỗ lực hòa bình của chúng tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết hoặc đạt được cái gọi là 'thỏa thuận ngừng bắn sân bay'” - ông Sybiha cho hay.

Theo ông Sybiha, thỏa thuận này sẽ là một lệnh ngừng bắn có giới hạn nhằm bảo vệ các sân bay khỏi các cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Ukraine lập luận rằng Moscow có thể có động cơ để tham gia vào một thỏa thuận như vậy, vì các trung tâm giao thông quan trọng của Nga, bao gồm Sân bay Quốc tế Sheremetyevo ở Moscow và Sân bay Pulkovo ở St Petersburg, đang ngày càng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

"Có lẽ các đồng minh châu Âu của chúng tôi, bằng cách thiết lập một diễn đàn, hoặc có thể là một nhóm đặc biệt, chúng tôi có thể thảo luận về [ý tưởng đó]” - ngoại trưởng Ukraine nói.

Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) nói với Politico rằng Ngoại trưởng Sybiha đã bí mật đề cập ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn sân bay với các ngoại trưởng EU.

Ông Sybiha cũng cho biết Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng đã thảo luận đề xuất này với một số nhà lãnh đạo châu Âu. Tuy nhiên, ông Sybiha khẳng định rằng Kiev không yêu cầu châu Âu thay thế vai trò của Washington. Mọi nỗ lực của châu Âu nên củng cố chứ không phải cạnh tranh với nền ngoại giao do Mỹ dẫn đầu.

Trước đó, ngày 10-5 ông Zelensky cũng đề xuất tiếp tục lệnh ngừng bắn đối với các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine, khi lệnh ngừng bắn 3 ngày nhân dịp Ngày Chiến thắng sắp kết thúc.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống lại Iran, trong khi đó các quan chức châu Âu đang tìm cách tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa rằng châu Âu quan tâm đến việc theo đuổi con đường đàm phán riêng với Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông sẵn sàng đàm phán với châu Âu và ưu tiên chọn cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder làm người trung gian hoà giải. Tuy nhiên đề xuất này vấp phải hoài nghi từ Brussels.