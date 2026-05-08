Nga yêu cầu Ukraine có 'bước đi nghiêm túc' nối lại đàm phán 08/05/2026 06:04

(PLO)- Nga cho rằng Ukraine cần thực hiện “một bước đi nghiêm túc” để thúc đẩy hòa đàm, trong bối cảnh đàm phán do Mỹ làm trung gian gần như đình trệ.

Ngày 7-5, ông Yury Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho rằng Ukraine cần thực hiện “một bước đi nghiêm túc” trước khi các cuộc đàm phán 3 bên mới có thể diễn ra, theo đài RT.

Ông Ushakov thừa nhận các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đã gần như đình trệ sau cuộc gặp gần nhất tại Geneva (Thuỵ Sĩ) hồi tháng 2.

Kể từ đó, “các bên tham gia phía Mỹ bận xử lý một vấn đề khác nghiêm trọng hơn”, ông nói, dường như đề cập cuộc chiến ở Trung Đông.

Ông Yury Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Ushakov, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào “một bước đi nghiêm túc” mà Kiev cần thực hiện để thúc đẩy đáng kể tiến trình giải quyết xung đột. Dù không nêu trực tiếp, quan chức này dường như ám chỉ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donbass hiện vẫn do Kiev kiểm soát, điều Nga từ lâu yêu cầu nhưng Ukraine liên tục bác bỏ.

“Mọi người đều hiểu, kể cả các nhà đàm phán Ukraine, rằng Kiev hiện chỉ cần thực hiện một bước đi nghiêm túc. Sau đó, trước hết, các hoạt động quân sự sẽ chấm dứt và thứ hai, triển vọng cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về giải pháp lâu dài cho vấn đề này sẽ mở ra” - ông Ushakov tuyên bố.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của trợ lý tổng thống Nga.

Vấn đề Donbass tiếp tục là một trong những trở ngại lớn đối với đàm phán hòa bình khi Moscow và Kiev giữ lập trường đối lập về vấn đề này.

Nga nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực là điều kiện thiết yếu để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho các cuộc thảo luận tiếp theo về một giải pháp bền vững.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần từ chối nhượng bộ lãnh thổ và khẳng định việc giành lại các khu vực ở Donbass hiện do Nga kiểm soát vẫn là một trong những mục tiêu cuối cùng của Kiev.