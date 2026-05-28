Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh 'đoàn kết dân tộc'; Mỹ cáo buộc Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Kuwait 28/05/2026 20:22

(PLO)- Lãnh tụ Tối cao Iran nói về “vị thế mới của Iran trong khu vực và trên thế giới”; Mỹ cáo buộc Iran “vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn” sau vụ tấn công vào Kuwait; Giá dầu đảo chiều tăng mạnh.

Tình hình Trung Đông leo thang nghiêm trọng khi Mỹ và Iran nối lại các đòn tấn công.

Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh “đoàn kết dân tộc” trong thông điệp mới nhất

Ngày 28-5, Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei ra thông điệp nhân dịp kỷ niệm ngày khai mạc quốc hội đầu tiên của Iran, cảnh báo rằng các đối thủ của Iran hiện đang tìm cách gây chia rẽ và phân hóa xã hội bên trong đất nước sau khi phải chịu những gì ông mô tả là “thất bại quân sự”, theo hãng thông tấn WANA.

“Kế hoạch mù quáng của kẻ thù - sau chiến tranh áp đặt, sức ép kinh tế cùng sự bao vây về chính trị và truyền thông - là tạo ra chia rẽ và phân hóa xã hội nhằm bù đắp cho những thất bại trên chiến trường quân sự và buộc dân tộc Iran phải khuất phục” - theo thông điệp.

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông Khamenei nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết dân tộc. “Tất cả những ai quan tâm đến Hồi giáo, Cách mạng hay nền độc lập và phẩm giá của Iran đều phải nỗ lực hơn bao giờ hết để bảo vệ sự đoàn kết dân tộc và không biến những khác biệt, dù chính đáng hay không chính đáng, thành xung đột và chia rẽ” - ông viết trong thông điệp.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng đề cập “giai đoạn hậu chiến” và kêu gọi quốc hội cùng chính phủ tập trung vào công cuộc tái thiết và các vấn đề kinh tế.

Ông Khamenei nhắc tới điều ông gọi là “vị thế mới của Iran trong khu vực và trên thế giới”, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ chú trọng tới “ngoại giao nghị viện” và đưa ra “lập trường rõ ràng, cứng rắn” trước những gì ông mô tả là “các đòi hỏi quá mức của những cường quốc ngạo mạn”.

Mỹ cáo buộc Iran “vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn” sau vụ tấn công vào Kuwait

Ngày 28-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc Iran đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Kuwait trong đêm, đồng thời cho biết tên lửa này đã bị lực lượng Kuwait đánh chặn thành công, đài CNN đưa tin.

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một địa điểm quanh eo biển Hormuz mà theo một quan chức Mỹ là gây đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại. Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã mở cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ không quân Mỹ mà họ cho là nơi xuất phát của các đòn không kích từ phía Mỹ.

“Việc chính quyền Iran vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn xảy ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Iran phóng 5 UAV tấn công cảm tử gây ra mối đe dọa rõ ràng trong và gần eo biển Hormuz” - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Theo CENTCOM, toàn bộ số UAV này đã bị lực lượng Mỹ đánh chặn thành công, đồng thời Mỹ cũng “ngăn chặn vụ phóng UAV thứ sáu từ một địa điểm điều khiển mặt đất của Iran tại Bandar Abbas”.

Bộ Ngoại giao Kuwait ngày 28-5 tuyên bố nước này bảo lưu quyền thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ lãnh thổ, đồng thời gọi vụ tấn công là “một bước leo thang nguy hiểm”.

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Saudi Arabia đã lên án vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân Mỹ tại Kuwait, trong đó chỉ có UAE nêu tên Iran với cáo buộc “tấn công khủng bố”.

Trong các tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao UAE, Qatar và Saudi Arabia gọi vụ tấn công là “sự vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Kuwait, đồng thời bày tỏ “đoàn kết hoàn toàn” với Kuwait và “ủng hộ mọi biện pháp” mà nước này thực hiện nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và ổn định.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Al-Budaiwi cũng lên án vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Mỹ tại Kuwait.

“Mọi hành động tấn công phản trắc tiếp diễn đều là sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc láng giềng hữu hảo” - tuyên bố cho biết.

Iran bày tỏ đoàn kết với Oman sau cảnh báo của ông Trump

Eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Ngày 28-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei nói rằng Iran “đoàn kết” với Oman sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tấn công nếu Oman tìm cách cùng Tehran kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Baghaei lên án “những phát ngôn mang tính đe dọa của các quan chức Mỹ nhằm vào Iran và một số quốc gia khác trong khu vực”, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với “quốc gia anh em, hữu nghị Oman”.

Ông Baghaei cũng “lên án mạnh mẽ” các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas, gọi đây là “những hành động gây hấn chống lại toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Iran”.

Trước đó, ngày 27-5, ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “mở cho tất cả mọi người” và Mỹ sẽ “giám sát nó”. Ông cũng cảnh báo Oman không được can thiệp, nói rằng “Oman sẽ phải hành xử giống như mọi quốc gia khác, nếu không chúng tôi sẽ đánh sập họ”.

Giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Giá dầu đang tăng trở lại trong ngày 28-5, đảo chiều sau đợt giảm mạnh hôm qua, khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới trong rạng sáng, làm suy giảm hy vọng về một thỏa thuận sớm nhằm chấm dứt chiến sự trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng vẫn tiếp diễn.

Dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, tăng 2,5% lên 96,63 USD/thùng sau khi giảm 5,31% trong phiên trước đó. Dầu West Texas Intermediate, chuẩn dầu của Mỹ, cũng tăng lên mức 90,93 USD/thùng, sau khi lao dốc gần 6% trong ngày 27-5.

“Diễn biến giá dầu cho thấy thị trường vẫn đang cộng thêm một mức phí rủi ro rõ ràng liên quan xung đột, đặc biệt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran vẫn là những điểm nghẽn chưa được giải quyết” - CNN dẫn lời ông Matt Britzman, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao tại nền tảng đầu tư Hargreaves Lansdown.

“Tuy nhiên, xét trên bức tranh lớn hơn, giá dầu thô vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, cho thấy các nhà đầu tư hiện chưa định giá theo kịch bản gián đoạn nguồn cung ở mức tồi tệ nhất” - ông nói thêm.