Bộ Công Thương nói về những hiểu lầm khi sử dụng xăng E10 trên mạng xã hội 28/05/2026 12:58

(PLO)- Bộ Công Thương cho rằng nhiều video trên mạng xã hội chỉ phản ánh trường hợp cá biệt hoặc suy diễn cá nhân, không có cơ sở khoa học hay thực tiễn chứng minh thiệt hại do xăng E10 gây ra.

Bộ Công Thương, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa phát hành cẩm nang hướng dẫn sử dụng xăng E10.

Tài liệu này cung cấp các hướng dẫn cơ bản nhằm giúp người dân hiểu rõ về những lợi ích, hướng dẫn cũng như giải đáp một vài thắc mắc liên quan đến loại nhiên liệu sinh học mới.

Về lộ trình, theo Thông tư số 50/2025, từ ngày 1-6, Việt Nam sẽ triển khai xăng E10 trên toàn quốc. Trong khi đó, xăng E5RON92 tiếp tục được duy trì đến ngày 31-12-2030. Người dân không bị cấm sử dụng các phương tiện hiện có.

Cơ quan quản lý cam kết sẽ kiểm soát chặt chất lượng xăng E10, bảo vệ người tiêu dùng, giám sát hệ thống phân phối và tiếp nhận các phản ánh.

Xe có bị yếu máy, hao xăng khi sử dụng xăng E10?

Theo tài liệu của Bộ Công Thương, ethanol có trị số octane lên tới 105+. Trị số octane cao giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn, giúp quá trình cháy diễn ra đều hơn, từ đó giảm kích nổ động cơ và giúp xe vận hành êm ái, bền bỉ hơn.

Trên thực tế, mức chênh lệch công suất khi sử dụng xăng E5, E10 là rất nhỏ, chỉ dao động từ 0% đến 3%. Với mức chênh lệch công suất này, phần lớn người dùng sẽ khó có thể cảm nhận được sự khác biệt.

Liên quan đến vấn đề hao xăng, tài liệu giải thích bản chất ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng nên một số trường hợp có thể làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu nhẹ. Mặc dù vậy, mức tăng này không lớn trong điều kiện vận hành bình thường.

Trong điều kiện sử dụng thông thường, xăng E10 vẫn đảm bảo hoạt động ổn định cho phương tiện. Hiện tượng tách lớp của xăng sinh học chỉ xảy ra khi hàm lượng nước tích tụ vượt quá giới hạn hòa tan do ngập nước hoặc nắp bình xăng bị hở khiến nước và hơi ẩm lọt vào bên trong bình nhiên liệu.

Giải đáp câu hỏi có nên pha trộn xăng E10 với xăng khác hay không, cẩm nang của Bộ Công Thương khuyến nghị người dân không tự ý pha chế thủ công, chỉ đổ xăng tại các cây xăng đạt chuẩn.

Đồng thời, người dùng có thể chuyển đổi bình thường giữa các loại xăng E5, E10 và RON95 theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đáng chú ý, hiện nay mạng xã hội xuất hiện các hiểu lầm phổ biến như “E10 phá máy sau vài tháng”, “E10 gây cháy động cơ”, hay “xe mới không chạy được”. Bộ Công Thương cho rằng nhiều video chỉ phản ánh trường hợp cá biệt hay suy diễn cá nhân, không có cơ sở khoa học hay thực tiễn chứng minh thiệt hại do xăng E10 gây ra.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý lưu ý người tiêu dùng cần phân biệt rõ giữa nhiên liệu đạt chuẩn và nhiên liệu kém chất lượng.

Ảnh trong Cẩm nang sử dụng xăng E10 của Bộ Công Thương.

Nhận diện các phương tiện chưa tương thích

Theo cẩm nang của Bộ Công Thương, nhóm phương tiện cần kiểm tra thêm trước khi sử dụng xăng E10 gồm xe quá cũ sản xuất trước năm 1990, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe phục chế và xe sưu tầm.

Do đó, người dân nên thay gioăng cao su cũ, kiểm tra bình xăng và bảo dưỡng định kỳ.

Cẩm nang hướng dẫn của Petrolimex cũng lưu ý người dân cần nhận diện các phương tiện không nên sử dụng E10 khi chưa nâng cấp.

Cụ thể, dựa trên các nghiên cứu tương thích toàn cầu, các dòng xe sau đây nên thay thế toàn bộ hệ thống ống dẫn và bơm xăng trước khi dùng xăng E10.

Đầu tiên là xe máy sử dụng bộ chế hòa khí (xăng cơ) sản xuất trước năm 2000.

Tiếp theo là ô tô đời cũ sản xuất trước năm 1990, đặc biệt là các xe Anh, Mỹ hoặc châu Âu đời cũ có bình xăng bằng thép không gỉ hoặc dùng bộ chế hòa khí SU/Weber.

Cuối cùng là các xe có hệ thống ống dẫn xăng làm từ cao su tự nhiên, nhựa PVC rẻ tiền hoặc có các chi tiết bằng đồng, kẽm, nhôm đúc chưa qua xử lý anodize trong đường ống tiếp liệu.

Nhóm phương tiện cần kiểm tra thêm trước khi sử dụng xăng E10 gồm xe quá cũ sản xuất trước năm 1990. Ảnh: TÚ UYÊN

Khuyến cáo riêng cho từng dòng xe

Đối với chủ xe máy, Petrolimex đưa ra một số khuyến cáo cụ thể cho từng loại động cơ.

Chủ xe máy tay ga, xe số dùng hệ thống phun xăng điện tử (FI) như PGM-FI của Honda, Blue Core của Yamaha trên các xe từ năm 2011 trở lại đây hoàn toàn tương thích với E10.

Dù vậy, chủ phương tiện cần duy trì bảo dưỡng bình thường. Người dân có thể sử dụng các phụ gia vệ sinh buồng đốt hoặc vệ sinh kim phun bằng cách đổ trực tiếp vào bình xăng mỗi 3.000 - 5.000 km để hệ thống luôn sạch sẽ.

Đối với chủ xe máy cũ đang dùng bộ chế hòa khí (bình xăng con, xăng cơ), cần lưu ý. Do Ethanol chứa 35% lượng oxy tự nhiên nên khi đi qua bộ chế hòa khí vốn được thiết lập sẵn cho xăng khoáng, hoạt chất này sẽ làm hỗn hợp nhiên liệu và không khí bị loãng.

Để có thể sử dụng xăng E10 lâu dài, chủ phương tiện nên mang xe ra các tiệm sửa chữa yêu cầu thợ chỉnh lại vít gió và vít xăng nhằm giúp hỗn hợp nhiên liệu đậm đặc hơn một chút, đảm bảo động cơ vận hành mượt mà.

Chủ xe cũng cần kiểm tra chén xăng. Trong bình xăng con có một ron cao su nhỏ nằm ở chén xăng. Ron cao su gốc Nitrile này có thể bị ethanol làm phình to, gây kẹt phao xăng dẫn đến hiện tượng chảy xăng dư ra ống xả. Ron này nên được thay thế bằng vật liệu chịu cồn.

Đối với xe ô tô đời cũ (sản xuất trước năm 2010) chủ phương tiện cần kiểm tra với nhà sản xuất và các gara gần nhất để đảm bảo tính tương thích với xăng E10, đồng thời nhận các hướng dẫn cụ thể.