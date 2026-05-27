Cẩn trọng với việc rao bán phụ gia 'bảo vệ động cơ' khi dùng xăng E10 27/05/2026 16:59

(PLO)- Các chuyên gia chuyên ngành cảnh báo, người dân nên cẩn trọng và không nên tự ý sử dụng các chất phụ gia được rao bán là giúp ổn định động cơ khi sử dụng xăng E10.

Tìm hiểu về tính an toàn của xăng E10 đối với động cơ ô tô từ năm 2020 và xe máy từ năm 2010, anh Đình Cường (ngụ phường An Hội Đông, TP.HCM) cho biết trên tài khoản mạng xã hội của anh đã xuất hiện hàng loạt bài viết, hoặc đường dẫn (link) giới thiệu mua chất phụ gia ổn định cho xăng E10 cho cả ô tô và xe máy trên các sàn thương mại điện tử.

Chỉ mẹo và bán phụ gia bảo vệ động cơ trên mạng

Theo anh Cường, giá của các chất phụ gia này giao động từ 129.000 - 920.000 đồng/sản phẩm, tùy thương hiệu và tác dụng bảo vệ động cơ.

“Vì xe tôi đời cũ nên cũng lo ngại về tính an toàn động cơ, sợ không tương thích với xăng E10 nên tôi đã chủ động tìm hiểu. Theo đó, các sản phẩm phụ gia này có tác dụng là ổn định nhiên liệu E10, ngăn tách nước, làm sạch kim phun, buồng đốt, hệ thống xăng, bảo vệ chống ăn mòn, gỉ sét do ethanol. Từ đó giúp động cơ hoạt động êm ái, tăng công suất, giảm hao xăng. Một số nhà bán cũng ghi rõ chỉ phù hợp cho ô tô, xe máy, máy phát điện chạy xăng E5/E10” - anh Cường nói.

Không chỉ các bài đăng bán chất phụ gia, nhiều bài đăng trên mạng xã hội còn bày cách chống hiện tượng tách nước ở xăng E10 thông qua dụng cụ tạo sóng, hoặc sản phẩm rung để thả vào bình xăng hoặc các chất hút nước để tách ethanol trong xăng E10.

Cạnh đó, nhiều bài đăng lại bày cách cần lắc xe trước mỗi lần sử dụng, để giúp xăng E10 “trộn đều”, hạn chế ảnh hưởng đến động cơ hoặc tránh tình trạng xe khó nổ.

Các chất phụ gia được quảng cáo là giúp ổn định động cơ khi sử dụng xăng E10 bán rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: HẠ QUYÊN

Theo lời giới thiệu của người bán, việc “trộn xăng” là cần thiết, nguyên nhân là do xăng E10 có đặc tính "háo nước" dễ xảy ra hiện tượng tách lớp ethanol ngậm nước và xăng sau vài tuần, đặc biệt là khi xe không hoạt động trong thời gian dài.

Xăng sẽ nổi lên trên, còn hỗn hợp ethanol và nước lắng xuống đáy bình, gây han gỉ bình xăng hoặc gây hại tới bộ phận bơm xăng khi sử dụng. Ngoài ra, khi có hiện tượng tách lớp, phần xăng phía trên có chỉ số octan thấp hơn so với ban đầu, do ethanol mang theo một phần trị số octan khi tách ra khỏi dung dịch.

Người dân cần chọn lọc thông tin

Trước những thông tin trên, chuyên gia ô tô - Kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết, nắm bắt tâm lý lo lắng của người dân về xăng E10, nhiều cá nhân, đơn vị kinh doanh đã đẩy mạnh quảng cáo các loại hóa chất, dung dịch được giới thiệu là có tác dụng ngăn ngừa phân tách nước khi pha trộn trực tiếp vào bình xăng.

"Tuy nhiên, thực tế phần lớn lời quảng cáo về phụ gia thần kỳ chống tách nước trên mạng xã hội hiện nay đều không đúng sự thật. Thậm chí đây là cơ hội để các mặt hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng bùng phát. Nếu người dân mua phải hàng giả và tự ý pha trộn vào hệ thống nhiên liệu thì rất dễ bị tiền mất tật mang" - Kỹ sư Tạch khuyến cáo.

Do đó, ông khuyến cáo người dân nếu có ý định sử dụng thì phải tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc. Người dùng nên đến hãng xe - nơi có bộ phận chuyên môn kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm thì mới đảm bảo uy tín và tin tưởng được.

"Các chất hóa học lạ, chưa qua kiểm định khi vào bình xăng không những không mang lại hiệu quả chống tách nước mà ngược lại, còn có thể phản ứng tiêu cực với hệ thống nhiên liệu, gây ăn mòn chi tiết hoặc làm hư hỏng động cơ"- kỹ sư Tạch nhấn mạnh.

Một chuyên gia tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cũng bày tỏ lo ngại khi nhiều người chào bán phụ gia "giúp ổn định động cơ khi dùng xăng E10".

Theo vị này, việc nhiều người hướng dẫn "lắc xe trước khi khởi động" chỉ phù hợp với các trường hợp xe cũ, không thường xuyên đi. Ví dụ như xe không chạy trong khoảng 1 tháng, khi sử dụng lại mới bị hiện tượng đọng, tách nước trong bình xăng.

Từ góc độ làm nghề, ông Đ.T.T - chủ một gara ô tô tại TP.HCM thông tin, phần lớn phụ gia trên thị trường hiện nay thực chất là các hóa chất gốc dung môi với thành phần làm sạch mạnh như PEA hoặc PIBA, giúp động cơ vận hành mượt mà. Tuy nhiên, việc phụ gia giúp bảo vệ động cơ khỏi các đặc tính hóa học của ethanol là rất khó kiểm chứng.

Ông Đ.T.T lưu ý người dân cần tham khảo kỹ lưỡng các nguồn uy tín, tránh mua phải hàng giả. Cạnh đó, khi sử dụng loại dung dịch này cần đến các điểm bảo dưỡng hoặc gara có tay nghề để xử lý đúng cách, tránh gây tổn hại tới động cơ xe nói chung.

Xăng E10 đang được bán rộng rãi trên thị trường. Ảnh: HẠ QUYÊN

Phân tích về chất lượng, TS Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định, trước khi đưa xăng E10 ra thị trường, sản phẩm này đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá kỹ lưỡng. Tác động của xăng E10 đến động cơ là không đáng kể và người dân có thể yên tâm sử dụng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Đồng, chuyên gia ô tô cũng nhìn nhận việc sử dụng phổ biến xăng E10 không gây tác động tiêu cực đến hoạt động của các phương tiện giao thông.

Khi sử dụng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống, các chỉ tiêu về công suất, hiệu suất vận hành cũng như phát thải của phương tiện cơ bản không thay đổi đáng kể. Việc chuyển đổi sang xăng E10, bao gồm cả các loại tương đương RON95, về cơ bản không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ.

Do đó, các chuyên gia cho rằng việc người dân tự ý sử dụng các hóa chất, phụ gia để tách ethanol, sau đó lấy xăng này tiếp tục sử dụng phương tiện sẽ tăng nguy cơ ảnh hưởng đến động cơ và an toàn vận hành.

Nên bảo dưỡng xe đúng cách

Theo kỹ sư Lê Văn Tạch, thay vì tìm kiếm các giải pháp can thiệp bằng hóa chất trôi nổi, chìa khóa để bảo vệ động cơ ổn định khi chuyển đổi hoặc duy trì sử dụng xăng E10 nằm ở chính thói quen bảo dưỡng, chăm sóc xe của chủ phương tiện.

Ông cho rằng việc duy trì bảo dưỡng xe theo trạng thái như trước đây là không còn phù hợp. Khi sử dụng loại xăng sinh học, chủ phương tiện nên tích cực bảo dưỡng xe nhiều hơn. Đặc biệt, chu kỳ bảo dưỡng xe có thể sớm hơn, thời gian giữa các chu kỳ bảo dưỡng phải ngắn hơn trước đây để đảm bảo an toàn cho động cơ.

"Việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nghiêm ngặt tại các gara uy tín hoặc trạm dịch vụ chính hãng không chỉ giúp hệ thống nhiên liệu luôn sạch sẽ, phát hiện sớm các nguy cơ đọng nước (nếu có), mà còn đảm bảo toàn bộ hệ thống động cơ luôn vận hành trong trạng thái tối ưu và an toàn nhất theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất"- ông Tạch nói.

Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cũng nhìn nhận, dù là sử dụng xăng sinh học hay xăng khoáng thì người dân cũng cần tuân thủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng xe theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Với các dòng ô tô đời cũ khi thay đổi xăng, chủ xe có thể tới các điểm chăm sóc xe để thay phao xăng, một số chi tiết bằng nhôm, kẽm dễ bị ảnh hưởng bởi ethanol. Cẩn thận hơn, chủ xe có thể hiệu chỉnh lại bộ chế hòa khí để phù hợp với đặc tính cháy của nhiên liệu chứa ethanol.