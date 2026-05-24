Bạc tích lũy trở thành 'mỏ neo vật chất' cho người trẻ 24/05/2026 17:24

(PLO)- Quản lý tài sản qua các ứng dụng số đang là thói quen của phần lớn người trẻ. Song, việc thiếu vắng một 'mỏ neo vật chất' dễ khiến người trẻ rơi vào trạng thái làm việc liên tục nhưng không thấy tài sản để dành.

Hiện nay, người Việt có rất nhiều công cụ để quản lý dòng tiền, ví như chia nhỏ thu nhập vào các ví điện tử, gửi tiết kiệm trực tuyến hay đầu tư chứng chỉ quỹ. Điểm chung của các phương pháp này là tính tiện lợi.

Song, thực tế lại cho thấy, khi tiền chỉ là những con số nhảy nhót trên màn hình, người ta rất dễ rơi vào bẫy cám dỗ tiêu dùng. Chỉ cần một vài thao tác chuyển khoản nhanh chóng là có thể dễ dàng "rút ruột" khoản tiền tiết kiệm nhiều tháng trời để chi cho những nhu cầu mua sắm.

Khi thiếu đi một tài sản có thể cầm nắm để định lượng sức lao động, chúng ta dễ rơi vào cảm giác chông chênh, làm việc liên tục nhưng không thấy "của để dành" đâu. Lúc này, "mỏ neo vật chất" – một món đồ có giá trị thực, có sức nặng để ghi nhận thành quả và nhắc bản thân về kỷ luật tài chính là một điều hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, việc mua các tài sản lớn lại đòi hỏi nguồn vốn tích lũy lâu dài, dễ gây tâm lý nản lòng ở giai đoạn đầu. Trong bối cảnh đó, sự dịch chuyển sang các kim loại quý có rào cản chi phí thấp hơn như bạc đang trở thành một xu hướng tiêu dùng.

Đặc biệt, việc Bảo Tín Mạnh Hải chính thức mở bán dòng sản phẩm bạc tích lũy Ngân Gia Bảo trên toàn hệ thống từ hồi cuối tháng 4-2026 đã góp phần như một "bước đệm tài chính" giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và phù hợp với nhu cầu tích lũy linh hoạt của nhiều đối tượng.

Với số vốn chỉ từ vài triệu đồng, tương đương một khoản trích lập nhỏ, người trẻ đã có thể sở hữu Bạc thỏi Ngân Gia Bảo Đông Sơn (10 lượng, 1 kilo) hay Bạc mỹ nghệ Tứ Quý Thịnh Vượng (1, 3, 5 lượng) của Bảo Tín Mạnh Hải.

Bảo Tín Mạnh Hải đáp ứng sự thay đổi hành vi này bằng việc chế tác các sản phẩm bạc không chỉ dưới dạng tích trữ đơn thuần mà mang đậm tính nghệ thuật.

Với công nghệ đúc 3D sắc nét trên các họa tiết truyền thống (trống đồng Đông Sơn, Tùng Cúc Trúc Mai) và bao bì sang trọng, Bạc Bảo Tín Mạnh Hải đã vượt ra khỏi định nghĩa của một tài sản tích lũy để trở thành vật phẩm trưng bày. Việc đặt khối bạc trên bàn làm việc hay giá sách mang ý nghĩa như một lời nhắc nhở trực quan về mục tiêu tài chính của chủ nhân.

Là một người trẻ mới đi làm, chưa có nhiều tích lũy, bạn Quang Vũ (24 tuổi, Giảng Võ, Hà Nội) chia sẻ, trước đây khi còn là sinh viên và kiếm được tiền từ việc dạy gia sư, chạy bàn quán cà phê... Vũ thường trích một phần để gửi vào tài khoản tiết kiệm online.

Nhưng với đặc tính có thể dễ dàng gửi vào và rút ra nên Vũ thường xuyên rút tiền để chi tiêu cho những lần mua sắm online "bốc đồng". Chính vì vậy, số tiền tích lũy được sau 4 năm đi làm thêm không có nhiều. Giờ đây, khi đã ra trường và có một công việc làm chính thức, Vũ quyết định chuyển hướng sang đầu tư tích lũy vào những kim loại quý như vàng, bạc...

"Với sinh viên mới ra trường, tiền lương thường không cao nên việc tích lũy vào vàng với mình sẽ còn khá khó. Nhưng để tiền trong tài khoản thì mình lo ngại sẽ chi tiêu không hợp lý, nên khi Bảo Tín Mạnh Hải mở bán bạc thì mình quyết định sẽ phải mua sản phẩm này. Chỉ với vài triệu cho một lượng bạc là mình đã có tài sản tích lũy lâu dài rồi", Vũ cười và nói.

Với Vũ, việc tự tay mua một khối kim loại quý không chỉ là cách hoàn hảo để kỷ niệm tháng lương đầu tiên một cách ý nghĩa, mà sẽ trở thành bảo chứng ghi nhận thành quả của rất nhiều nỗ lực về sau.

"Đây là bước ngoặt quan trọng với mình. Mỗi khối bạc tạo ra một cú hích tâm lý tích cực, giúp mình có động lực rõ ràng hơn để tiếp tục duy trì thói quen giữ tiền, thay vì để dòng vốn nhàn rỗi bốc hơi vào các khoản chi tiêu vô bổ", bạn Quang Vũ nói.

Có thể thấy, việc chọn Bạc thỏi hay Bạc mỹ nghệ Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ là câu chuyện mua một vật phẩm kim loại quý, đó là cách người Việt trẻ đánh dấu sự trưởng thành, biết trân quý sức lao động của chính mình và kiêu hãnh đặt xuống nền móng vững chãi đầu tiên cho một nếp nhà thịnh vượng.