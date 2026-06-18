Mở lối cho hàng Việt khẳng định vị thế tại hệ thống bán lẻ hiện đại 18/06/2026 14:26

(PLO)-Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa là động lực tăng trưởng kinh tế then chốt, việc đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hiện đại không còn là mục tiêu dài hạn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ngày 18-6, tại Trung tâm Thương mại SATRA Võ Văn Kiệt đã khai mạc chương trình “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026”.

​Chương trình năm nay thu hút hơn 100 hồ sơ của doanh nghiệp gửi về đăng ký tham dự. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) đã chọn lựa 41 doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ tiêu chí tham gia trưng bày.

​Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm, mua sắm từ nông sản đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến, các sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường.

​Nỗ lực vượt rào cản để bám kệ siêu thị

​Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) cho biết bối cảnh kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, lạm phát cao làm suy giảm sức mua tại các thị trường lớn. Cùng với đó, những rào cản bảo hộ thương mại và áp lực áp thuế ngày một gia tăng, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt. Đặc biệt, chi phí logistics đang tăng cao do tác động của giá dầu mỏ và bất ổn chính trị tại một số khu vực.

​Trước thực tế đó, việc tập trung khai thác hiệu quả thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân được xem là hướng đi quan trọng. Đồng thời, kết nối chặt chẽ với các hệ thống phân phối hiện đại trong nước cũng là giải pháp thiết thực nhằm tạo đầu ra bền vững cho hàng hóa, nông sản Việt.

​Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, trong nhiều năm qua, ITPC đã chủ động phối hợp cùng các tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước tổ chức chuỗi chương trình “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam”. Trong đó, sự kiện phối hợp với SATRA lần này nhằm hiện thực hóa nỗ lực bền bỉ của đơn vị bán lẻ trong việc kiến tạo một bệ phóng vững chắc.

​Chương trình giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt vượt qua những rào cản về tiêu chuẩn, từ đó đưa các sản phẩm nội địa tiếp cận thị trường hiện đại, trụ vững và tỏa sáng trên kệ hàng.

​Cùng nhìn nhận trên, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA cho rằng trong bối cảnh tiêu dùng nội địa là động lực tăng trưởng kinh tế then chốt, việc đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại không còn là mục tiêu dài hạn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

​Sự kiện được thiết kế như một “bước đệm” chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua rào cản về tiêu chuẩn chất lượng, bao bì và khả năng cung ứng để tiếp cận hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp.

​Theo ông Thanh, không gian trưng bày ngay tại điểm bán của SATRA không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp kiểm chứng sức tiêu thụ thực tế. Ở góc độ thị trường, đây là bước sàng lọc quan trọng. Sản phẩm nào đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng và đạt chuẩn của nhà bán lẻ sẽ có cơ hội tiến sâu hơn vào chuỗi phân phối.

Từ nhiều chương trình xúc tiến trước đây, thực tế đã chỉ ra rằng đưa hàng vào hệ thống bán lẻ hiện đại là một bước khó, nhưng giữ được chỗ đứng còn khó hơn. Vì vậy, chương trình Tuần lễ kết nối giao thương đặt ra kỳ vọng lớn hơn, giúp doanh nghiệp hiểu rõ yêu cầu của thị trường hiện đại bao gồm chất lượng ổn định, bao bì bắt mắt, khả năng truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là khả năng cung ứng liên tục. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, sản phẩm rất khó trụ lại lâu dài bất chấp lợi thế về giá hay nguồn gốc. Sự phối hợp với ITPC cho thấy hướng tiếp cận rõ ràng. Thay vì hỗ trợ riêng lẻ, các bên đang tổ chức lại chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng, giúp doanh nghiệp đi thẳng vào điểm cuối, nơi quyết định sự tồn tại của sản phẩm. Nếu được duy trì và mở rộng, mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp bán được hàng mà còn góp phần hình thành một thị trường hàng Việt có tính cạnh tranh thực chất, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới. Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA

Lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo SATRA và các doanh nghiệp tham quan gian hàng tại sự kiện

Kết nối 100 doanh nghiệp vào hệ thống bán lẻ lớn của TP.HCM

Theo ông Lê Anh Hoàng, điểm nhấn trọng tâm của chương trình năm nay chính là hội nghị kết nối giao thương giữa hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống phân phối hiện đại SATRA. ITPC đóng vai trò là cầu nối để trưởng các ngành hàng, bộ phận thu mua của hệ thống SATRA gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp cung ứng.

​Chia sẻ rõ hơn, ông Lâm Quốc Thanh cho biết, tại hội nghị kết nối, các doanh nghiệp được làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua của SATRA để trao đổi về tiêu chuẩn hàng hóa, bao bì, quy trình truy xuất nguồn gốc và cách thức đưa hàng vào hệ thống bán lẻ. Đây là bước đi mang tính thực tế, bởi trong nhiều năm qua, rào cản lớn nhất của hàng Việt không nằm ở khâu sản xuất mà ở khả năng tiếp cận thị trường.

​Song song đó, các hoạt động tư vấn cải tiến sản phẩm, thử nghiệm thị trường và truyền thông tại điểm bán cũng được triển khai, giúp doanh nghiệp không chỉ “đưa hàng vào” mà còn biết cách “bán được hàng”.

​Hiện nay, SATRA là một trong những kênh phân phối quan trọng tại TP.HCM. Thông qua chương trình này, đơn vị đang chuyển hướng rõ rệt từ vai trò phân phối thuần túy sang điều phối thị trường, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm.

​Đây là cách tiếp cận nhằm xây dựng hệ sinh thái phân phối có chọn lọc, đảm bảo hàng hóa không chỉ đủ tiêu chuẩn mà còn phù hợp với thị hiếu. Các chương trình này không chỉ nhằm kích cầu ngắn hạn mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm Việt, qua đó hình thành thói quen mua sắm lâu dài.

​Ông Thanh nhấn mạnh: "Đồng thời, đây cũng là bài kiểm tra thực tế đối với hàng hóa trưng bày. Sản phẩm nào bán được trong môi trường cạnh tranh cao sẽ có cơ hội tồn tại bền vững trong hệ thống".

​Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết thị trường tiêu dùng luôn có những tác động ngược trở lại đối với chuỗi cung ứng. Thông qua những chương trình xúc tiến thương mại như "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam", việc nắm bắt kịp thời các xu hướng này sẽ giúp định hướng cho các nhà sản xuất một cách hiệu quả.

​Khi có sự kết nối chặt chẽ, nhà sản xuất sẽ tập trung vào các mặt hàng đánh trúng thị hiếu và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Sự chủ động này giúp nâng cao đáng kể hiệu quả của cả quá trình sản xuất lẫn khâu bán hàng.

​Về lâu dài, giải pháp trên không chỉ tối ưu hóa nguồn lực cho doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của toàn ngành.