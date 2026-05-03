Việt Nam nhập siêu hơn 7 tỉ USD trong 4 tháng 03/05/2026 19:56

(PLO)- Việt Nam nhập siêu 7,11 tỉ USD trong 4 tháng qua, nhóm hàng nhập khẩu chính gồm tư liệu sản xuất, nguyên, nhiên, vật liệu, vật phẩm tiêu dùng.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, hoạt động thương mại hàng hóa trong 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng mạnh, cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu.

Riêng tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 94,32 tỉ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng, tổng kim ngạch đạt 344,17 tỉ USD, tăng 24,2%.

Cụ thể, xuất khẩu tăng 19,7% trong khi nhập khẩu tăng mạnh hơn ở mức 28,7%, khiến cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 7,11 tỉ USD, trái ngược với mức xuất siêu của cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 45,52 tỉ USD, giảm nhẹ 2% so với tháng trước nhưng tăng 21% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước đạt 8,88 tỉ USD trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,64 tỉ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 168,53 tỉ USD, tăng 19,7%. Đáng chú ý, khu vực FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 80% tổng kim ngạch, tương đương 134,88 tỉ USD, tăng 25,8%; trong khi khu vực trong nước chỉ tăng nhẹ 0,4%.

Có 24 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 5 tỉ USD, chiếm phần lớn tổng giá trị xuất khẩu.

Về cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm ưu thế với gần 90% tổng kim ngạch, tiếp đến là nông, lâm sản và thủy sản.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tháng 4 đạt 48,8 tỉ USD, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 32,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 175,64 tỉ USD, tăng 28,7%. Khu vực FDI chiếm tỷ trọng lớn với 126,37 tỉ USD, tăng 32,3%, trong khi khu vực trong nước đạt 49,27 tỉ USD.

Đáng chú ý, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 94,2% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu là các nhóm chủ lực.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 69 tỉ USD. Ở chiều xuất khẩu, Mỹ là thị trường lớn nhất, mang lại mức xuất siêu 46,9 tỉ USD, tăng 24,4%.

Ngoài ra, Việt Nam cũng xuất siêu sang EU và Nhật Bản và nhập siêu lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN với mức tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, cán cân thương mại 4 tháng đầu năm chuyển sang nhập siêu chủ yếu do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, xu hướng thương mại thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu từ các thị trường lớn cũng như khả năng duy trì đà tăng trưởng của khu vực sản xuất trong nước.