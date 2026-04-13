Xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên sang Úc, mở ra cơ hội triệu đô 13/04/2026 14:27

(PLO)- Sau hơn hai năm "giải mã" bộ rào cản kỹ thuật gồm 19 đối tượng dịch hại và chuẩn chiếu xạ 400Gy, lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam đã chính thức tiến vào thị trường Úc khó tính.

Ngày 13-4, lô bưởi da xanh Vĩnh Long đầu tiên đã chính thức xuất khẩu sang Úc, đánh dấu bước tiến mới trong việc chinh phục thị trường khó tính. Úc là một trong những thị trường có tiêu chuẩn kiểm dịch khắt khe bậc nhất thế giới.

Để thâm nhập thị trường này, bưởi Việt Nam đã trải qua hành trình hơn hai năm đàm phán, đánh giá nguy cơ dịch hại nghiêm ngặt. Sự kiện xuất khẩu do Vina T&T Group tiên phong thực hiện đã chính thức mở ra bệ phóng lớn cho trái cây nội địa vươn ra biển lớn.

Vượt rào cản kỹ thuật khắt khe

Từ tháng 10-2025, cơ quan chức năng Việt Nam và Úc đã thống nhất các điều kiện kỹ thuật, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho lộ trình xuất khẩu.

Cụ thể, phía Úc đặt ra quy định vô cùng nghiêm ngặt: Lô bưởi phải đảm bảo tuyệt đối không nhiễm 19 đối tượng sinh vật gây hại.

Toàn bộ quy trình từ thu hoạch tại vùng trồng có mã số, khâu sơ chế tại cơ sở được phê duyệt cho đến bước cuối cùng là xử lý chiếu xạ với liều lượng tối thiểu 400Gy, đều phải được giám sát chặt chẽ và minh bạch.

Công nhân sơ chế bưởi da xanh xuất khẩu sang Úc.

Sự kiện này chính thức đưa bưởi trở thành loại trái cây thứ sáu của Việt Nam thâm nhập thị trường Úc, nối gót thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo. Thực tế quy mô diện tích trồng bưởi cả nước hiện vượt mức 100.000 ha và kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt khoảng 60 triệu USD.

Bước tiến vào thị trường Úc mở ra dư địa tăng trưởng lên đến hàng chục triệu USD trong tương lai gần nhờ nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới tại quốc gia này luôn ở mức cao.

Sức mạnh chuỗi liên kết

Trả lời cho câu hỏi làm sao để bưởi Việt trụ vững tại một thị trường khó tính, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vina T&T, cho biết nhờ nền tảng vững chắc mà doanh nghiệp đã xây dựng tại thị trường Mỹ. Việc bưởi Việt Nam được người tiêu dùng Mỹ đón nhận chính là thước đo chuẩn mực nhất cho năng lực quản trị chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm minh bạch hóa truy xuất nguồn gốc từ đồng ruộng đến bàn ăn và hướng tới các tiêu chuẩn phát thải thấp.

Thành quả ngày hôm nay, theo ông Tùng chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh đồng lòng của "4 nhà": Nhà nước – Nhà nông – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp.

Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi da xanh Vĩnh Long đầu tiên sang Úc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, biểu dương những người nông dân đã chủ động thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế nông nghiệp.

Ông Hòa dẫn chứng số liệu: Vĩnh Long hiện có tổng diện tích bưởi lên tới 18.535 ha, trong đó riêng bưởi da xanh chiếm khoảng 13.800 ha. Cơ hội mở ra là rất lớn nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm nặng nề.

"Xuất khẩu được lô hàng đầu tiên đã khó nhưng để giữ vững thị trường và khẳng định thương hiệu lâu dài còn khó hơn" - lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.

Ông Hòa đặc biệt lưu ý bà con nông dân phải bảo vệ uy tín thương hiệu như chính danh dự của mình, bởi một lô hàng lỗi sẽ ảnh hưởng đến cả một ngành hàng. Để tận dụng tối đa lợi thế từ việc mở cửa thị trường, Vĩnh Long cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện và giao các sở ngành tiếp tục đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng.

Những bước đi chiến lược này sẽ là bệ phóng không chỉ cho trái bưởi mà còn mở đường cho các vùng chuyên canh xoài (7.280 ha), nhãn (7.700 ha), hay các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao từ sầu riêng và dừa tiếp tục chào sân tại những thị trường cấp cao trên toàn cầu.