Xuất khẩu sầu riêng, trái cây sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh 29/04/2025 14:14

(PLO)- 3 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam qua thị trường Mỹ ghi nhận đà tăng trưởng đến 65% so với cùng kỳ năm trước

Hiệp hội rau quả Việt Nam (VinaFruit) vừa có báo cáo sơ bộ về tình hình xuất nhập khẩu rau quả tháng 4-2025.

Theo đó, tính tới ngày 21-4, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 453 triệu USD, giảm 5,3% so với tháng trước và giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt sơ bộ 1,6 tỉ USD, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân của sụt giảm là do giá trị xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc sụt giảm vì xuất khẩu sầu riêng gặp khó. Tính đến hết quý I-2025, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc chỉ đạt 521 triệu USD, giảm hơn 238 triệu USD, tức giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó thị trường Mỹ lại ghi nhận tăng trưởng đến 65% trong quý I so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 111,5 triệu USD. Điều này cũng giúp Mỹ gia tăng thị phần từ 5% trong quý I-2024 lên gần 9,6% trong quý I-2025.

Theo VinaFruit sự tăng trưởng này là nhờ vào việc doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu dừa, thanh long, xoài… qua nước này.

3 tháng đầu năm, thị trường Mỹ tăng thu mua dừa, xoài của Việt Nam. Ảnh minh họa: THU HÀ

Trao đổi với pv PLO, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký VinaFruit nhìn nhận, thị trường rau quả quý I-2025 sụt giảm là do giá trị xuất khẩu sầu riêng giảm. Hiện nay Trung Quốc vẫn đang kiểm tra 100% các lô hàng sầu riêng từ Việt Nam, tương tự như với Thái Lan. Điều này dẫn đến tình trạng hàng hóa phải chờ lâu tại cửa khẩu, gây hư hỏng và xuống cấp chất lượng.

Dù vậy, ông Mười kỳ vọng giá trị xuất khẩu rau quả nói chung và sầu riêng nói riêng, của Việt Nam sẽ khởi sắc trong quý II-2025, nhờ xuất hiện tín hiệu tích cực khi nhiều chủng loại trái cây, rau củ bắt đầu tăng tốc.

Triển vọng xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong quý II-2025 được dự báo sẽ tăng mạnh, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15-4-2025 vừa qua.

Các nghị định thư được ký kết gồm: Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả ớt xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chanh leo xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, do đó tăng trưởng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ tác động tích cực lên toàn ngành.

Bên cạnh đó, xuất khẩu sầu riêng được dự báo sẽ tăng lên nhờ vào nguồn cung và nhu cầu của thị trường Trung Quốc.

Cũng theo vị này, ngoài sầu riêng, xoài là một trong những loại trái cây xuất khẩu truyền thống của Việt Nam sang nhiều thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Trong khi, quý II là thời điểm thu hoạch rộ của nhiều giống xoài ở các tỉnh phía Nam.

"Với chất lượng ngày càng được nâng cao và việc mở rộng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, xoài dự kiến sẽ có sự tăng trưởng tốt"- ông Mười bày tỏ.

Dù vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, Phó Tổng thư ký VinaFruit cho rằng, các doanh nghiệp, người sản xuất phải chú trọng vào việc nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyệt đối không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng theo quy định của nước nhập khẩu.

Cạnh đó, đơn vị xuất khẩu cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế, trong đó có việc tuân thủ nghiêm về quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, quy trình, nhật ký sản xuất...