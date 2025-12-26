Bảng giá đất ở TP.HCM năm 2026 ảnh hưởng thế nào đến người dân và nhà đầu tư? 26/12/2025 10:20

(PLO)- Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn TP được xây dựng đảm bảo nguyên tắc định giá đất được quy định tại Điều 158 Luật Đất đai và đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Ban Kinh tế Ngân sách (HĐND TP.HCM) làm rõ các nội dung về bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TP.HCM.

Tác động của việc tăng giá đất với trường hợp bồi thường

Báo cáo về sự tác động của việc tăng giá đất mới ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội của TP, UBND TP.HCM nêu rõ: theo quy định tại Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội, bảng giá đất là một trong hai công cụ để thực hiện xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước trao quyền cho người sử dụng đất.

Bảng giá đất áp dụng địa bàn TP được xây dựng đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Ảnh: THUẬN VĂN

Do đó, giá đất tại bảng giá đất chưa quyết định mức thu nghĩa vụ tài chính cao hay thấp đối với người sử dụng đất mà còn phải phụ thuộc vào hệ số điều chỉnh giá đất được các địa phương ban hành chậm nhất trước ngày 1-7-2026 theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội nêu trên.

Sự tác động đối của việc tăng giá đất với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn TP như sau:

Trước đây, việc xác định giá đất để tính bồi thường được thực hiện thông qua xác định giá đất cụ thể, nay theo quy định tại Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội, việc định giá đất để tính bồi thường cũng được tính thông qua công thức bảng giá đất x hệ số điều chỉnh giá đất.

Do đó, giá đất tại bảng giá đất chưa quyết định mức chi bồi thường cao hay thấp đối với người có đất thu hồi mà còn phải phụ thuộc vào hệ số điều chỉnh giá đất được các địa phương ban hành chậm nhất trước ngày 1-7-2026 theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

"Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP được xây dựng đảm bảo nguyên tắc định giá đất được quy định tại Điều 158 Luật Đất đai và đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư"- báo cáo của UBND TP.HCM nêu rõ.

Tính toán lại giá thuê đất sản xuất kinh doanh

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, liên quan giá thuê đất, để giảm thiểu cú sốc kinh tế và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đề xuất xem xét tham mưu mức tỉ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất thấp cho đất sản xuất kinh doanh tại Khu vực IV (các địa bàn kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa) và áp dụng mức giảm tương ứng cho các khu vực khác. Điều này giúp cân bằng giữa việc tăng giá đất và ổn định chi phí thuê đất.

Dự thảo bảng giá đất đã tính toán đến tác động đối với khu vực sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ.

Theo đó, đối với đất thương mại dịch vụ tùy theo bốn khu vực thì tỉ lệ % so với đất ở, cụ thể:

Khu vực I: giá đất thương mại dịch vụ bằng 70% giá đất ở cùng vị trí.

Khu vực II: giá đất thương mại dịch vụ bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Khu vực III: giá đất thương mại dịch vụ bằng 50% giá đất ở cùng vị trí.

Khu vực IV: giá đất thương mại dịch vụ bằng 40% giá đất ở cùng vị trí.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ, tùy theo bốn khu vực thì tỉ lệ % so với giá đất ở, cụ thể:

Khu vực I: giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Khu vực II: giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ bằng 50% giá đất ở cùng vị trí.

Khu vực III: giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ bằng 40% giá đất ở cùng vị trí.

Khu vực IV: giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ bằng 30% giá đất ở cùng vị trí.

Riêng đối với loại hình sử dụng đất đặc thù có mật độ xây dựng thấp, hệ số sử dụng đất thấp thì giá đất bằng 30% giá đất ở cùng vị trí.

"Với các tỉ lệ % giá đất nêu trên đã phần nào giảm thiểu tác động làm tăng giá thuê đất. Đồng thời để giảm thiểu cú sốc kinh tế và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định 103/2024/NĐ-CP ngày 30-7-2024 thì Sở Tài chính sẽ tham mưu mức tỉ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ theo tỷ lệ phù hợp từ 0,25% đến 3%"- Báo cáo của UBND TP.HCM nêu rõ.