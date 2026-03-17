TP.HCM đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm 'luồng xanh', 'luồng ưu tiên' 17/03/2026 08:28

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị có liên quan phân công người hướng dẫn khi có đề nghị của nhà đầu tư nhà ở xã hội để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính đúng thời gian theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có ý kiến thống nhất trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo đó, trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn được quy định như sau:

Với trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất theo quy định thì trình tự thủ tục bao gồm bảy bước (tổng thời gian thực hiện tối đa của cơ quan Nhà nước là 132 ngày), chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng (thời gian thực hiện của cơ quan Nhà nước tối đa 62 ngày), bao gồm bốn bước:

Bước 1 là chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo pháp luật về nhà ở;

Bước 2: thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết được lập theo quy trình rút gọn) theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn;

Bước 3: giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo pháp luật về đất đai;

Bước 4: cấp giấy phép xây dựng.

Giai đoạn 2 là công tác quản lý Nhà nước về đối tượng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, kiểm tra giá bán nhà ở xã hội (thời gian thực hiện của cơ quan Nhà nước tối đa 70 ngày), bao gồm ba bước:

Bước 5: chủ đầu tư thực hiện theo trình tự tục (phê duyệt giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội; thực hiện song song việc công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội và thủ tục thông báo nhà ở xã hội hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; có ý kiến đối với Danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội đối với dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn);

Bước 6: kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

Bước 7: kiểm tra giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội đang được thực hiện ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Với trường hợp đất do Nhà nước quản lý, trình tự thực hiện cũng bao gồm bảy bước và hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 là công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng, giai đoạn 2 là công tác quản lý Nhà nước về đối tượng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, kiểm tra giá bán nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở NN&MT, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục đầu tư theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, đảm bảo đúng quy định pháp luật và hoàn thành đúng thời gian theo quy định.

Đồng thời, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; phân công chuyên viên có kinh nghiệm hướng dẫn, xem trước hồ sơ khi có đề nghị của nhà đầu tư để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính đúng thời gian theo trình tự này.

Ngoài ra, TP cũng đưa ra trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công.

Cụ thể, trình tự thủ tục bao gồm tám bước (tổng thời gian thực hiện tối đa của cơ quan Nhà nước là 122 ngày, chưa bao gồm bước 3: đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo chương trình kỳ họp của HĐND TP.HCM) và cũng chia làm 2 giai đoạn.