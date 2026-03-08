Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt nói gì khi người dân chưa được tiếp nhận hồ sơ? 08/03/2026 18:28

(PLO)- Theo Công ty Cổ phần Đức Mạnh, thời điểm này chưa nhận bất kỳ hồ sơ, đơn đăng ký mua nhà ở xã hội nào tại dự án.

Thời gian vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM nhận được phản ánh về việc người dân không thể nộp đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng theo thời gian tiếp nhận đơn đăng ký đã được công bố.

Điều này đã gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tiếp nhận hồ sơ

Theo Sở Xây dựng, ngày 2-2, sở có công văn số 4052 về việc công bố thông tin dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng theo quy định.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Người dân có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội nộp đơn đăng ký trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 đến ngày 31-3-2026 tại địa chỉ số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM. Đây là giai đoạn để người dân chuẩn bị hồ sơ, theo dõi và giám sát theo quy định trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua (thuê) nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng cũng có công văn vào ngày 13-2 yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 34 Nghị định 54/2026: Trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư công khai thông tin về thời điểm bắt đầu tiếp nhận, kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, số căn hộ, căn nhà để bán, diện tích căn hộ, giá bán nhà ở xã hội trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và gửi Sở Xây dựng có dự án để công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Việc công khai thông tin phải thực hiện tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

"Thời gian nộp, tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư quyết định nhưng tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Việc nộp hồ sơ được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính hoặc nộp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi cá nhân đang làm việc để tổng hợp, gửi chủ đầu tư dự án.

Đề nghị cá nhân, hộ gia đình theo dõi trên các trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, để chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội và nộp hồ sơ cho chủ đầu tư theo quy định" - đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

Dự án đang trong giai đoạn công bố thông tin

Trao đổi với PLO liên quan đến vấn đề khách hàng nộp hồ sơ, đại diện công ty Cổ phần Đức Mạnh cho biết, căn cứ các quy định đã nêu trên, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin để Sở Xây dựng công bố công khai thông tin dự án.

Cụ thể, giai đoạn một là giai đoạn công bố thông tin dự án. Theo quy định, sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư phải công khai các thông tin cơ bản của dự án để người dân biết thông tin dự án; theo dõi, giám sát; chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Người dân có thể nộp đơn đăng ký (nếu muốn) để chủ đầu tư biết nhu cầu nhằm chuẩn bị phương án triển khai trong bước tiếp theo (chưa phải là hồ sơ để giải quyết việc mua nhà ở xã hội).

Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn công bố thông tin theo quy định như trên, chưa phải là giai đoạn tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Giai đoạn hai là công bố thời điểm tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Theo quy định, trước khi bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải báo cáo và để Sở Xây dựng công bố công khai: Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ; thời điểm kết thúc nhận hồ sơ; số lượng căn hộ bán; diện tích và giá bán. Chỉ sau khi có thông báo này, người dân mới chính thức nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Hiện nay, dự án chưa thực hiện tới giai đoạn này.

Ngoài ra, về nội dung "nhận đơn đăng ký” theo thông tin đã được công bố, thời gian nhận đơn đăng ký từ ngày 1-2 đến ngày 31-3.

Lưu ý rằng đơn đăng ký (không kèm hồ sơ) nộp trong giai đoạn một (nếu có) hoàn toàn khác với hồ sơ đăng ký mua nhà (đầy đủ hồ sơ chứng minh) trong giai đoạn hai.

Việc tiếp nhận đơn đăng ký trong giai đoạn này chỉ có ý nghĩa giúp chủ đầu tư ghi nhận nhu cầu quan tâm của người dân đối với dự án. Việc nộp đơn ở thời điểm hiện nay không phải là nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

"Về thời điểm chính thức tiếp nhận hồ sơ mua nhà, theo quy định trước khi thực hiện bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải báo cáo và để Sở Xây dựng công bố công khai: Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua nhà, thời điểm kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ được bán, diện tích và giá bán nhà ở xã hội.

Việc công bố này phải được thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu tiếp nhận hồ sơ. Thời gian nộp, tiếp nhận hồ sơ tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy, sau khi Sở Xây dựng công khai các thông tin trên thì 30 ngày sau chủ đầu tư mới được tiếp nhận hồ sơ (thời gian này người dân sẽ chuẩn bị hồ sơ theo biểu mẫu quy định). Công ty cam kết đến thời điểm hiện nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ, đơn đăng ký mua nhà ở xã hội nào tại dự án" - đại điện công ty Cổ phần Đức Mạnh thông tin.