Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội ở TP.HCM cao nhất cả nước 17/02/2026 17:37

(PLO)- Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho TP.HCM sau sáp nhập đến năm 2030 là 199.400 căn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, theo đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn cả nước, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho TP.HCM sau sáp nhập đến năm 2030 là 199.400 căn.

Trong đó, khu vực TP.HCM (cũ) là 100.000 căn, khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) là 86.900 căn, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là 12.500 căn.

"Đây là chỉ tiêu cao nhất cả nước của một địa phương, chiếm 20% chỉ tiêu của đề án"- báo cáo của Sở Xây Dựng TP.HCM nêu rõ.

Dự án nhà ở xã hội trên đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong năm 2025, TP.HCM đã xây dựng hoàn thành 14 dự án với quy mô 12.799/13.040 căn, đạt 98,2% kế hoạch năm 2025. Lũy kế giai đoạn 2021-2025 TP hoàn thành 17.902/18.143 căn, đạt 98,7% kế hoạch năm năm.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho rằng, nhu cầu nhà ở xã hội của người dân trên địa bàn TP.HCM là rất cao, do đó TP sẽ thực hiện nhiều giải pháp để phát triển nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng TP.HCM đã đưa ra các giải pháp để thực hiện trong năm 2026.

Cụ thể, TP sẽ tập trung hoàn thành quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2040 với tổng diện tích đất khoảng 2.000 ha, bao gồm 600 ha quỹ đất tại các dự án đã có theo chương trình, kế hoạch, 1.400 ha tại các khu động lực. Trong đó Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để cụ thể hóa các quy hoạch và vị trí cụ thể trong các khu động lực, gần các tuyến vành đai của TP, từ đó huy động các nguồn lực kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tập trung thúc đẩy hoàn tất thủ tục pháp lý của 47 dự án (quy mô khoảng 31.500 căn) đã có chấp thuận chủ trương đầu tư để khởi công trong quý I năm 2026; ban hành quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Hơn nữa, TP.HCM sẽ hoàn thiện pháp lý và công bố thiết kế điển hình công trình xây dựng nhà ở xã hội để các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội áp dụng, đồng thời ban hành trình tự đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên cơ sở cắt giảm tối đa 20% thời gian thực hiện.