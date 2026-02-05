TP.HCM mở bán nhà ở xã hội có mức giá hơn 21 triệu/m² 05/02/2026 11:00

(PLO)- Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Đức Mạnh, giá bán nhà ở xã hội của dự án nhà ở xã hội đường Lý Thường Kiệt là 21.661.671 đồng/m².

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng. Dự án do công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

Thời gian thi công, hoàn thành dự án là 15 tháng kể từ ngày 10-2-2026; nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng khoảng tháng 8-2027.

Dự án có vị trí khá đắc địa trên trục đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng. Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÂU

Diện tích đất xây dựng công trình là 14.703,3m2, tổng diện tích sàn xây dựng: 137.730,62m2 (bao gồm phần hầm liên thông); tầng cao công trình có bốn khối chung cư 25 tầng và mái che thang.

Tổng số căn hộ nhà ở xã hội cho thuê và bán là 1.025 căn, trong đó, số lượng căn hộ dùng để bán nhà ở xã hội là 755 căn hộ, diện tích từng căn dự kiến từ 34,53m2 đến 77,01m2.

Số lượng căn hộ dùng để cho thuê nhà ở xã hội là 270 căn hộ, diện tích từ 34,53m2 đến 73,38m2.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin trên website của Sở Xây dựng, UBND phường Diên Hồng và ít nhất một lần trên báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Đức Mạnh, giá bán căn hộ tại đây do chủ đầu tư tự xây dựng và được đơn vị tư vấn có năng lực thẩm tra, dự kiến khoảng 21.661.671 đồng/m².

Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 Luật Nhà ở 2023. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023.

Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký mua nhà từ ngày 1-2-2026 đến ngày 31-3-2026. Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ qua website chủ đầu tư tại: https://ducmanhgroup.com. Hồ sơ bản cứng sẽ nộp để đối chiếu sau khi hồ sơ online được chấp thuận.