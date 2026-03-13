TP.HCM: Gỡ vướng pháp lý, đẩy nhanh cấp sổ hồng cho 3 dự án nhà ở 13/03/2026 16:16

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện thủ tục để cấp sổ hồng cho ba dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 13-3, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tổ công tác 1645 họp tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho ba dự án nhà ở ngày 13-3. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 đưa ra ba dự án để họp bàn, gỡ vướng.

Thứ nhất là dự án chung cư cao tầng A.C.S.C tại số 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM do Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP.HCM, dự án có quy mô khối nhà chính cao 26 tầng, nhà đặt máy phát điện và một tầng hầm.

Dự án hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan giấy phép môi trường, nghĩa vụ tài chính, việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trường mầm non)...

Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường để hoàn tất các thủ tục liên quan đến môi trường của dự án.

"Liên quan đến phần hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chủ đầu tư có văn bản gửi đến VPĐKĐĐ TP để có ý kiến. Đồng thời, chủ đầu tư phải liên hệ với Phòng Kinh tế đất để tính toán nghĩa vụ tài chính bổ sung nếu có phát sinh"- Giám đốc Sở NN&MT yêu cầu.

Dự án thứ hai là dự án chung cư kết hợp thương mại Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hồng Hà làm chủ đầu tư.

Theo VPĐKĐĐ TP.HCM, dự án có quy mô khối chung cư cao 22 tầng nổi và hai tầng hầm với tổng 240 căn hộ. Chủ đầu tư đang đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 240 căn hộ tại dự án.

Dự án này, Giám đốc đốc Sở NN&MT thống nhất cấp giấy cho người dân. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải liên hệ với Phòng Kinh tế đất để xác định việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước khi chủ đầu tư sử dụng phần diện tích 60,45m2 thuộc phạm vi dự án nhưng chưa được công nhận. Đồng thời, liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường để hoàn tất các thủ tục liên quan đến môi trường.

Thứ ba là dự án biệt thự Đồi Ngọc Tước III, phường Tam Thắng, TP.HCM (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) do Công ty Cổ phần Bất động sản Phục Hưng làm chủ đầu tư.

VPĐKĐĐ TP.HCM cho biết, theo hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh mẫu thiết kế kiến trúc cho các lô B7, B8 và đã được UBND TP Vũng Tàu (nay là TP.HCM) chấp thuận năm 2022.

Tuy nhiên, các công văn nêu trên có nội dung: Việc thỏa thuận mẫu là cơ sở để chủ đầu tư thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và không thay thế giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư phải thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình đúng với các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng. Do đó, cần làm rõ những trường hợp này theo quy định pháp luật về xây dựng có phải điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép xây dựng không?

Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư liên hệ Sở Xây dựng có ý kiến liên quan vấn đề xây dựng. Song song đó, chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nếu có phát sinh.