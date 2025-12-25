Sở NN&MT TP.HCM tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho 2 dự án 25/12/2025 15:33

(PLO)- Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ, làm căn cứ cấp sổ hồng ở các dự án.

Ngày 25-12, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 (Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại).

Tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 đã báo cáo về tiến độ gỡ vướng cho 2 dự án.

Thứ nhất là dự án chung cư cao tầng tại số 259 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu do công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM (VPĐKĐĐ), dự án có tích đất 1.505,1 m2, với 41 căn hộ, năm khu thương mại và một nhà trẻ.

Chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho nhà trẻ tầng hai với diện tích 60,1 m2 và năm căn hộ. Trước đây, Chủ đầu tư xin tách nhỏ năm căn hộ thành 10 căn nhỏ, nay chủ đầu tư đề nghị cấp theo thiết kế đã được duyệt là năm căn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thứ hai là dự án khu dân cư Tiến Thắng, phường Tân Tạo do công ty TNHH Xây dựng Tiến Thắng làm chủ đầu tư.

VPĐKĐĐ TP.HCM cho biết, dự án có quy mô gồm 180 nền và 12 nền bố trí tái định cư. Chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 38 căn nhà đã đầu tư xây dựng.

VPĐKĐĐ TP.HCM yêu cầu làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc như: việc bàn giao việc bàn giao nền tái định cư, về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án, nghĩa vụ tài chính...

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận như sau:

Với dự án chung cư cao tầng tại số 259 Điện Biên Phủ, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với phòng Kinh tế đất (thuộc Sở NN&MT) kiểm tra nghĩa vụ tài chính để làm căn cứ cấp sổ như yêu cầu của chủ đầu tư.

Với dự án khu dân cư Tiến Thắng, đề nghị chủ đầu tư rà soát lại những vấn đề còn vướng mắc, sau đó phải đưa ra hướng khắc phục và thời gian khắc phục cụ thể.

"Chủ đầu tư cần rà soát và báo cáo lại tất cả những vướng mắc của dự án. Những điểm vướng nào khắc phục được phải làm ngay, điểm nào chưa khắc phục được phải nêu rõ lý do và thời gian thực hiện.

Trường hợp nếu chủ đầu tư không thực hiện sẽ đưa thông tin lên các cổng thông tin, khi đó chủ đầu tư sẽ không được thực hiện những dự án khác trong cả nước"- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.