Sắp có cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng khu đô thị lấn biển ở Đà Nẵng 06/03/2026 18:47

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng khu đô thị lấn biển ở Đà Nẵng.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ngày 28-2.

Thủ tướng đã kết luận nhiều nội dung quan trọng theo các kiến nghị, đề xuất của TP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ngày 28-2. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Trong đó có kiến nghị liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, các vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng và chồng lấn khoáng sản. Thủ tướng cho rằng các vướng mắc đến nay đã cơ bản được giải quyết.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng rà soát các điều kiện của dự án để xem xét, đề xuất đưa vào danh mục các dự án xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Kết luận số 77/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 70/2024 và Nghị quyết 265/2025 của Quốc hội.

Từ đó khẩn trương thực hiện, xử lý các khó khăn vướng mắc, giải phóng nguồn lực để sớm hoàn thành dự án. UBND TP nghiên cứu thành lập tổ công tác để tiếp tục rà soát, thúc đẩy việc xử lý vướng mắc cho các dự án tương tự.

Đối với kiến nghị của Đà Nẵng về hỗ trợ kinh phí cho các dự án hạ tầng giao thông, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì đề xuất phương án xử lý theo quy định. Phương án được chọn phải phù hợp với khả năng ngân sách Trung ương và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

UBND TP Đà Nẵng được yêu cầu tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch TP gắn với tầm nhìn 100 năm. Trên cơ sở đó, TP sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên, chủ động nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp để kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng giao thông.

Vịnh Đà Nẵng được nghiên cứu lấn biển xây dựng khu đô thị. Ảnh: TẤN VIỆT

Đáng chú ý, Đà Nẵng cũng có kiến nghị liên quan đến việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định chi tiết cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển.

Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính chủ trì khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định, báo cáo Chính phủ để ban hành trong tháng 3-2026.

Thủ tướng cũng giao UBND TP Đà Nẵng khẩn trương làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại vùng sâu, vùng xa, biên giới trong tháng 3-2026.