Lý do bất ngờ đưa Việt Nam lọt top 10 công trình xanh toàn cầu 06/03/2026 15:48

(PLO)- Sự bứt phá của các dự án thân thiện môi trường đưa thị trường bất động sản Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm dẫn đầu toàn thế giới về công trình xanh.

Hội đồng Công trình xanh Mỹ (USGBC) và Tổ chức Chứng nhận Kinh doanh Xanh (GBCI) vừa công bố Việt Nam lần đầu tiên lọt vào Top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Mỹ có tổng diện tích sàn đạt chứng nhận công trình xanh (LEED) lớn nhất năm 2025. Kết quả này phản ánh sự gia tăng nhanh chóng của các dự án công trình xanh trên thị trường bất động sản trong nước.

Động lực phát triển thị trường bất động sản xanh

Mở đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận bước tiến lớn trên bản đồ bất động sản bền vững khi sở hữu 100 dự án được cấp chứng chỉ LEED. Tổng diện tích sàn đạt chứng nhận lên đến 2,6 triệu m2, giúp Việt Nam vươn lên xếp thứ tám các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Mỹ.

Thứ hạng này thể hiện tốc độ phát triển mạnh mẽ nếu so với vị trí thứ 28 của hai năm trước. Sự bứt tốc này đưa thị trường trong nước vượt qua những quốc gia phát triển như Thụy Điển hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trên toàn cầu, bảng xếp hạng dựa trên tổng diện tích sàn hàng năm nhằm phản ánh quy mô và mức độ phát triển của thị trường thân thiện môi trường tại từng quốc gia. Toàn thế giới đã có hơn 7.500 dự án thương mại nhận chứng chỉ này trong năm 2025, tương đương hơn 147 triệu m2 diện tích sàn.

Tòa nhà TechnoPark Tower (Hà Nội) đạt chuẩn LEED với các tiêu chí tiết kiệm năng lượng và tài nguyên nước.

Sự cải thiện thứ hạng là minh chứng cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển có chiều sâu thay vì chỉ chạy theo xu hướng ngắn hạn. Nhu cầu đối với không gian bền vững xuất phát chủ yếu từ nhóm doanh nghiệp quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất và công nghệ.

Nhằm thu hút khách thuê đa quốc gia, các chủ đầu tư tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp và dự án phức hợp đang chủ động áp dụng chứng nhận sinh thái để đáp ứng tiêu chí ESG cũng như tối ưu chi phí dài hạn.

Đề cao hiệu quả vận hành thực tế dự án

Một điểm nhấn quan trọng là các chủ đầu tư đang tích hợp yếu tố bền vững ngay từ giai đoạn đầu của vòng đời dự án thay vì xem đây chỉ là bước hoàn thiện cuối cùng. Sự dịch chuyển này cho thấy tư duy phát triển dự án đang ngày càng bài bản hơn. Việc mở rộng quy mô diện tích sàn chứng nhận cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung khi châu Á tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng xây dựng thân thiện môi trường. Giới chủ đầu tư đang dần tìm được điểm cân bằng giữa mục tiêu sinh thái và hiệu quả tài chính thương mại.

Quá trình áp dụng tiêu chuẩn quốc tế đang tác động trực tiếp đến quyết định rót vốn trên thị trường. Khi thẩm định tài sản, nhà đầu tư hiện nay đặc biệt chú trọng tính minh bạch trong vận hành và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Các công trình đạt chuẩn có khả năng cung cấp dữ liệu cụ thể về năng lượng, lượng phát thải và nguồn nước, giúp kiểm soát chi phí hiệu quả và duy trì dòng tiền ổn định.

Việt Nam lọt Top 10 toàn cầu về diện tích công trình xanh.

Theo đại diện Savills Việt Nam phụ trách mảng dịch vụ quản lý cơ sở vật chất, phân khúc bất động sản công nghiệp và logistics đang giữ vai trò tiên phong dẫn dắt xu hướng tại thị trường trong nước.

Top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Mỹ có tổng diện tích sàn đạt chứng nhận công trình xanh (LEED) lớn nhất năm 2025:

Xếp hạng

Quốc gia

Tổng diện tích sàn (GSM)

Số lượng dự án

Mỹ 50.129.093

2.228

1.

Trung Quốc

26.645.737

1.939

2.

Ấn Độ

16.111.512

611

3.

Canada

8.450.146

288

4.

Hàn Quốc

3.879.192

100

5.

Mexico

3.294.953

144

6.

Hong Kong

3.158.950

96

7.

Brazil

2.933.631

171

8.

Việt Nam

2.602.797

100

9.

Thụy Điển

2.564.921

183

10.

UAE

2.251.714

174



Ông Luca Vadala, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn quốc, Dịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất Tích hợp (IFM), Savills Việt Nam, phân tích rằng thị trường không chỉ chú trọng tiêu chí sinh thái trên bản vẽ thiết kế mà đang hướng tới hiệu suất thực tế. Tính bền vững hiện gắn liền với việc giảm chi phí dài hạn, hạn chế tác động môi trường và kiến tạo không gian làm việc chất lượng để nâng cao giá trị tài sản.

"Việc tuân thủ chuẩn mực khắt khe có thể cải thiện thanh khoản và duy trì tính ổn định định giá đối với nhóm nhà đầu tư tổ chức. Yếu tố xanh đang dần trở thành một phần thiết yếu trong phương pháp định giá chứ không đơn thuần là sáng kiến riêng lẻ, minh chứng cho sự liên kết chặt chẽ giữa tiêu chuẩn môi trường và năng lực tài chính cốt lõi", ông Luca Vadala chia sẻ.