Thúc đẩy 'cặp đôi' giao thông xanh và công trình xanh 29/10/2025 18:06

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay số lượng công trình xanh và phương tiện giao thông xanh liên tục phát triển trong năm 2024 và 2025.

"Phát triển công trình xanh và giao thông xanh là hai cấu phần quan trọng của phát triển kinh tế xanh", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh tại chương trình Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam năm 2025 được tổ chức ngày 29-10 tại TP.HCM.

Chương trình với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển công trình xanh và giao thông xanh theo hướng bền vững” gồm nhiều sự kiện, trong đó có 1 phiên toàn thể, 4 hội thảo chuyên đề.

Phát triển công trình xanh nâng cao cuộc sống người dân

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, phát triển công trình xanh và giao thông xanh, không chỉ góp phần giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sống và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Công trình xanh là một bộ phận quan trọng của kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dựng, đô thị, vì phát triển công trình xanh sẽ góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, nước, vật liệu và giảm phát thải CO2. Do vậy, cần thúc đẩy sản xuất và sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế.

Ông Lê Văn Kế, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), cũng cho hay trong những năm gần đây, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển quốc gia.

Việc phát triển công trình xanh không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống của người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm phát thải CO2, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xây dựng.

183.240 ô tô điện và 974 xe buýt điện đang lưu hành

Cụ thể, đến hết quý III - 2025, số lượng công trình xanh trên cả nước đã đạt được trên 600 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng gần 17 triệu m2.

Cả nước đã có 183.240 ô tô con điện và 974 xe buýt điện đang lưu hành. Hai địa phương dẫn đầu là Hà Nội và TP.HCM.

Các địa phương khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa... cũng đang ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ, điều này đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, TP.HCM mới sau hợp nhất có hơn 10 triệu xe máy và hơn 1 triệu xe ô tô các loại, điều này đã đặt ra những thách thức trong quản lý và phát triển đô thị hiện đại, bền vững.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: NC

TP đang thực hiện các chương trình phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng như:

Triển khai đề án phát triển đường sắt đô thị TP.HCM theo Kết luận số 49 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 188 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị;

Đồng thời triển khai đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên cơ sở cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP của Nghị quyết số 98/2023/QH15.

TP.HCM còn thúc đẩy các dự án giao thông công cộng thân thiện môi trường, hệ thống xe buýt điện và xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch.

Cụ thể: Trong tổng số 2.386 phương tiện xe buýt, có 627 xe buýt sử dụng điện (chiếm 26,3%) và 451 xe sử dụng khí CNG (chiếm 17,9%);

Trong tổng số 18.613 xe taxi, có 13.124 taxi điện (chiếm 71%);

Trong tổng số 88.742 xe máy vận chuyển hành khách sử dụng phần mềm kết nối điện tử có khoảng 25.000 xe máy điện (chiếm 28,1%);

Ngoài ra, TP đang có hơn 86.000 xe máy điện trên tổng số 12.000.000 xe; hơn 39.000 xe ô tô điện trên tổng số 1.400.000 xe, chiếm 2,8% tổng số xe ô tô hiện nay của TP.

TP.HCM đang có hơn 86.000 xe máy điện trên tổng số 12.000.000 xe. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Hơn nữa, TP.HCM còn thúc đẩy phát triển các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, khuyến khích doanh nghiệp tham gia chứng nhận công trình xanh, công trình Net Zero.

Tính đến tháng 9-2025, số lượng công trình xanh trên địa bàn TPHCM sau sáp nhập là 268 công trình, với 6.290.031 m² sàn.