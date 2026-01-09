Cháy lớn tại sân thượng spa trên đường Lê Thánh Tôn ở phường Sài Gòn 09/01/2026 08:47

(PLO)- Vụ cháy bùng phát dữ dội tại sân thượng tòa nhà cao tầng trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn (TP.HCM).

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9-1, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen dày đặc tại sân thượng một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn, nơi đang được sử dụng làm spa, nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng bốn xe chữa cháy, một xe thang và nhiều xe cứu thương đến hiện trường để chữa cháy, cứu nạn.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: HỮU TÂM

Do đám cháy xảy ra tại vị trí cao, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp cận. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát kịp thời cứu được hai người mắc kẹt, đưa xuống đất an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được điều tra. Ảnh: HỮU TÂM

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.