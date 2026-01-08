Tung tin nghệ sĩ Quyền Linh bị Công an TP.HCM bắt, 2 thanh niên bị mời làm việc 08/01/2026 16:14

(PLO)- Công an TP.HCM vừa mời làm việc đối với 2 nam nữ thanh niên dùng AI tung tin sai sự thật về việc nghệ sĩ Quyền Linh bị bắt tạm giam.

Ngày 8-1, Công an TP.HCM cho biết đã tăng cường xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Công an TP.HCM mời làm việc nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CA

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã xác minh, mời làm việc và răn đe hai trường hợp gồm TTH (ngụ phường An Phú) và NTMD (ngụ phường Tân Sơn Nhất) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bởi công cụ AI.

Các nội dung này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Cô gái cũng bị công an mời làm việc, răn đe. Ảnh: CA

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung “Nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị Công an TP.HCM ra lệnh bắt tạm giam”, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Cơ quan CSĐT và các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là nội dung hoàn toàn sai sự thật. Các clip, hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI, lồng ghép thông tin giả mạo nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Việc phát tán thông tin sai sự thật này xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của cá nhân và gây nhiễu loạn môi trường mạng.

Trước đó, Công an TP.HCM phát hiện thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, công nghệ AI mang lại nhiều tiện ích nhưng nếu bị lạm dụng sẽ trở thành công cụ tạo ra hình ảnh, âm thanh giả mạo tinh vi, khó phân biệt thật - giả. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xâm phạm quyền lợi tổ chức, cá nhân, tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, ngày 10-12-2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo, đạo luật khung đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực này, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2026.

Tại điểm b, khoản 2, Điều 7, Luật Trí tuệ nhân tạo nghiêm cấm hành vi: Sử dụng yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối hoặc thao túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ đích và có hệ thống, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con người.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống. Khi phát hiện các thông tin nghi vấn, có dấu hiệu giả mạo, cần kịp thời phản ánh cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh.